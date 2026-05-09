Лангустины на углях — звучит как что-то на богатом. Я готовлю их на своем простом мангале — вот секрет раскрытия вкуса

Секрет идеальных лангустинов на гриле — в правильном маринаде и умеренном жаре. Чеснок, розмарин и оливковое масло проникают под панцирь, а карамелизованный лимон добавляет пикантную кислинку.

Что понадобится

Лангустины (аргентинские креветки) — 500 г, чеснок — 3 зубчика, розмарин сушеный — 1 ч. л., оливковое масло — 3 ст. л., лимон — 2 шт., соль — 1 ч. л., перец черный свежемолотый — по вкусу.

Как готовлю

Лангустины размораживаю, головы не обрываю. Острыми ножницами делаю надрез вдоль спинки, не доходя до первого и последнего сегмента, и пинцетом удаляю кишечник и внутренности. Тщательно промываю в холодной воде и просушиваю бумажными полотенцами.

В большой миске смешиваю соль, перец, пропущенный через пресс чеснок и розмарин. Заливаю оливковым маслом, выкладываю лангустинов и аккуратно перемешиваю руками, слегка массируя, чтобы маринад попал под панцирь. Оставляю на 30 минут.

Мангал разогреваю до состояния «седых» углей, жар должен быть умеренным. Лимоны разрезаю пополам и выкладываю срезом на решетку на 2–3 минуты до карамелизации.

Выкладываю лангустинов на решетку и жарю по 3 минуты с каждой стороны. Подаю сразу с карамелизованным лимоном.

Дмитрий Демичев
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
