Простые капустные оладьи: никакой муки, лишь капуста, яйцо, любимые специи

Если вы думаете, что оладьи превратятся в кашу без муки, то этот рецепт перевернет ваше представление. Это идеальный вариант для легкого ужина.

Возьмите 500 г молодой или пекинской капусты (она нежнее) и нашинкуйте ее максимально тонко. Посолите нарезку и хорошенько помните руками, чтобы капуста дала сок и стала мягкой. Если сока слишком много — чуть-чуть отожмите его. В отдельной миске взбейте 3 крупных яйца с щепоткой паприки, сушеным чесноком и вашим любимым набором специй для овощей. Соедините яичную смесь с капустой и добавьте главный секретный ингредиент — 100 г мелко натертого твердого сыра.

Жарьте на небольшом количестве масла — оно должно хорошо прогреться, но не дымиться.

Ложкой кладите капустную массу, делайте небольшие лепешечки. В центр каждой кладите кусочек сулугуни или моцареллы — буквально маленький кубик. Сверху положите еще немного капустной смесью, чтобы сыр оказался внутри.

Жарьте на средней мощности плиты под закрытой крышкой по 4–5 минут с каждой стороны, пока оладушки не приобретут насыщенный золотистый цвет.

Совет: чтобы оладьи были еще ароматнее, добавьте в тесто мелко порубленный свежий укроп или зеленый лук — это придаст блюду весеннюю свежесть и яркость.

