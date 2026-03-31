В московском аэропорту бросили 11-летнего кота

В московском аэропорту хозяева бросили 11-летнего кота и улетели жить в другую страну, сообщает 360.ru. Питомца приютила сотрудница аэропорта, она смогла связаться с хозяевами кота Барсика.

Хозяйка пожилая, очень сильно болеет. Поэтому у нее не было другого выбора. Она звонила своим знакомым, но приехать в Москву и забрать котика было некому, поэтому сложилась такая безвыходная ситуация, — рассказала сотрудница аэропорта Надежда.

В дальнейшем женщина планирует найти коту новый дом, она обратилась за помощью к волонтерам. Она также рассказала, что хозяева планировали забрать кота с собой, но не смогли из-за жестких требований авиакомпании.

