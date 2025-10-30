Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 10:00

Кусочек тыквы и горстка муки — пеку золотистые тыквенные пончики! Нежная выпечка к чаю — хит осени

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тыква — настоящая осенняя волшебница, способная превратить даже простую выпечку в кулинарный шедевр. И эти пончики — лучшее тому доказательство. Они получаются на удивление воздушными, мягкими и тающими во рту, с красивым золотистым оттенком и тонким ароматом. Чтобы подчеркнуть естественную сладость тыквы и сделать вкус более сложным и многогранным, в тесто добавляется цедра апельсина. Её цитрусовые нотки создают идеальный баланс, не позволяя десерту стать приторным. Эти пончики станут настоящей звездой вашего утреннего кофе или семейного чаепития в уютный выходной день.

Для приготовления вам понадобится 200 граммов тыквенного пюре, 300 граммов муки, 100 граммов сахара, 2 яйца, 7 граммов разрыхлителя, 50 граммов растопленного сливочного масла, цедра 1 апельсина и щепотка соли. Для обсыпки подготовьте 100 граммов сахарной пудры. Тыквенное пюре смешайте с яйцами, сахаром и растопленным маслом до однородности. Добавьте цедру апельсина. В отдельной миске соедините просеянную муку с разрыхлителем и солью. Постепенно введите сухие ингредиенты в тыквенную смесь и аккуратно замесите мягкое тесто. Оно будет достаточно липким, поэтому для формирования пончиков используйте две ложки или кондитерский мешок. Разогрейте в кастрюле растительное масло до 170 градусов. Аккуратно опускайте небольшие порции теста и жарьте по две-три минуты с каждой стороны до румяной корочки. Готовые пончики выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки масла, а затем обильно обваляйте в сахарной пудре. Подавайте теплыми.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

