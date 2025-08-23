Минюст раскрыл, как журналист Караулов получал иностранное финансирование

Журналист Андрей Караулов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) получал иностранное финансирование в 2022 и 2023 годах через банковский счет своей супруги Варвары Прошутинской, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда. По данным Минюста РФ, женщина передавала деньги Караулову, о чем свидетельствуют данные налоговой инспекции.

Отмечается, что журналист распространял сообщения в том числе политической направленности, получая за это денежные средства из-за рубежа. Защита мужчины пыталась оспорить включение его в реестр иностранных агентов, но безуспешно. В 2023 году в отношении Караулова было возбуждено уголовное дело об осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации, так как он сдавал в наем 11 квартир в Москве. Затем журналиста объявили в международный розыск.

Ранее специалисты Следственного комитета России завершили расследование уголовного дела в отношении писателя Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Литератора заочно обвиняют в распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ, а также в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

До этого ведущую телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Юлию Таратуту (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) заочно заключили под стражу. В Перовском суде Москвы уточнили, что она арестована по делу об уклонении от обязанностей иноагентов.