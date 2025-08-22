Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 13:02

СКР поставил точку в уголовном деле Дмитрия Быкова

Дмитрий Быков Дмитрий Быков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Следственного комитета России завершили расследование уголовного дела в отношении писателя Дмитрия Быкова (признан в РФ иноагентом), сообщили в пресс-службе ведомства. Литератора заочно обвиняют в распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ, а также в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

Следственными органами СК РФ по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении Дмитрия Быкова, — подчеркнули в СК.

Следствие установило, что Быков разместил видеозапись на одном из видеохостингов с фейковой информацией о действиях российской армии на Украине. Также, нарушив порядок деятельности иноагента, он не предоставил соответствующую информацию, предусмотренную законодательством.

Ранее сообщалось, что Быков, объявленный в международный розыск, покинул территорию России и прибыл в Нью-Йорк. Однако его текущее местонахождение остается неизвестным, о чем свидетельствуют материалы уголовного дела. До этого суд заочно арестовал писателя на два месяца с момента возможного задержания или экстрадиции.

Юрист Илья Русяев выразил мнение, что Быкову может грозить до 12 лет тюремного заключения по двум уголовным статьям. Эксперт уточнил, что уголовное преследование развивалось постепенно: от административных штрафов до возбуждения дела и объявления в розыск.

Дмитрий Быков
писатели
иноагенты
расследования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ оставили Венгрию и Словакию без топлива почти на неделю
На Украине заявили о массовой эвакуации людей из подконтрольной части ДНР
Энергетик ответил, почему Венгрия не использует рычаги давления на Украину
Генерал назвал главную задачу, стоящую перед ВВС Украины
«Осталось человек 15»: разгромленные ВС РФ «азовцы» массово сдались в плен
«Ловушка голода»: в ООН заметили катастрофическую ситуацию в Газе
Россияне рассказали, как готовятся к наступающей осени
«Население на убой»: в Госдуме раскрыли реальные потери ВСУ
Опасную лазейку для Украины на переговорах вскрыли в Госдуме
Врач предупредила, какие опасные инфекции активизируются осенью
Салат из огурцов с луком: идеальный рецепт для зимних запасов
Столкновение легковушки с «Газелью» обернулось гибелью четырех человек
Силовики выявили в Крыму сеть связи для работы мошенников из Украины
Больше половины студентов остаются в компаниях после стажировки
Хреновина: рецепты, которые заставляют плакать от восторга!
Раскрыта стоимость диверсии на «Северном потоке»
Названы три способа предотвратить массовую атаку пауков осенью
«Жесткое затыкание ртов»: в Госдуме высказались о свободе слова на Западе
Невролог объяснила негативное воздействие кондиционера на сон
Опубликованы кадры задержания подрывника сотрудника ФСИН в ДНР
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели
Мир

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.