СКР поставил точку в уголовном деле Дмитрия Быкова

Специалисты Следственного комитета России завершили расследование уголовного дела в отношении писателя Дмитрия Быкова (признан в РФ иноагентом), сообщили в пресс-службе ведомства. Литератора заочно обвиняют в распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ, а также в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

Следственными органами СК РФ по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении Дмитрия Быкова, — подчеркнули в СК.

Следствие установило, что Быков разместил видеозапись на одном из видеохостингов с фейковой информацией о действиях российской армии на Украине. Также, нарушив порядок деятельности иноагента, он не предоставил соответствующую информацию, предусмотренную законодательством.

Ранее сообщалось, что Быков, объявленный в международный розыск, покинул территорию России и прибыл в Нью-Йорк. Однако его текущее местонахождение остается неизвестным, о чем свидетельствуют материалы уголовного дела. До этого суд заочно арестовал писателя на два месяца с момента возможного задержания или экстрадиции.

Юрист Илья Русяев выразил мнение, что Быкову может грозить до 12 лет тюремного заключения по двум уголовным статьям. Эксперт уточнил, что уголовное преследование развивалось постепенно: от административных штрафов до возбуждения дела и объявления в розыск.