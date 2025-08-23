Роддом едва не сгорел из-за «фейерверка» пьяного россиянина В Ленобласти в роддоме случился пожар после обстрела пьяным мужчиной

Пьяный мужчина открыл стрельбу по роддому во Всеволожском районе Ленобласти, передает 78.ru. Он использовал сигнальную ракетницу, которая, попав в кабинет на четвертом этаже, спалила штору. Пострадавших нет, эвакуация не проводилась.

Огонь повредил стену кабинета заведующего гинекологического отделения. Полиция задержала 29-летнего местного жителя. О мотивах подозреваемого в стрельбе по роддому не сообщается.

Ранее в Красноярске полицейские открыли огонь по колесам Lada Priora, за рулем которой находился 15-летний подросток без прав. Машина на высокой скорости грубо нарушала правила, в салоне находились еще двое сверстников. После предупредительного выстрела в воздух сотрудники сделали семь прицельных, и автомобиль удалось остановить. Мальчик признался, что взял ключи у отца, уже состоит на учете и после задержания позвонил матери.

В Санкт-Петербурге до этого во время застолья в одном из ресторанов сотрудники полиции задержали участников «свадебного переполоха». Шафер признался, что стрелял из травматического пистолета, на который у него есть документы. Жених заявил, что раскаивается и не хочет портить себе жизнь.