23 августа 2025 в 11:40

Политолог назвал новый решающий момент для украинского кризиса

Политолог Рар: саммит в Пекине может стать решающим для окончания СВО

Си Цзиньпин, Владимир Путин Си Цзиньпин, Владимир Путин Фото: kremlin.ru/Сергей Гунеев, РИА «Новости»

Новым ключевым этапом мирного урегулирования по Украине может стать встреча лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине с возможным участием президента США Дональда Трампа, написал в Telegram-канале политолог Александр Рар. Он добавил, что она может произойти во время саммита 3 сентября.

Следующим решающим моментом в судьбе Украины может стать саммит в Пекине 3 сентября 2025 года в день празднований 80-летия окончания Второй мировой войны. Европа на встрече отсутствует, но не исключены совместные дипломатические инициативы трех держав — Китая, России, США, — добавил эксперт.

Ранее Рар заявил, что большинство стран Европейского союза поддерживают удары Украины по газопроводу «Дружба». По его словам, политики занимают сторону Киева, а не Будапешта и Братиславы, и могут ускорить создание механизма принятия решений в Совете ЕС с помощью большинства голосов, а не принципа единогласия.

Кроме того, политолог считает, что западные страны опасаются повторения сценария Ялтинской конференции 1945 года, который может произойти во время саммита между Россией и США на Аляске. По его мнению, Европа боится, что Путин и Трамп вновь договорятся без ее участия, как это произошло после Второй мировой войны.

