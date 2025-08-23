Переговоры Путина и Трампа на Аляске
23 августа 2025 в 11:21

Одно из направлений на СВО стало кладбищем «Азова»

«Азов» на Краснолиманском направлении потерял большое количество техники

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Военнослужащие украинской группировки «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) понесли значительные потери в технике на Краснолиманском направлении, сообщает ТАСС со ссылкой на источники. По их данным, за неделю боев уничтожено около 100 единиц военного оборудования.

За неделю на Краснолиманском направлении третья отдельная штурмовая бригада, она же «Азов», потеряла 33 автомобиля, 15 бронированных машин, 27 роботизированных платформ, пять радиолокационных станций и 11 станций РЭБ, — сказал источник.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказывал, что командный состав украинской бригады «Азов» оставил свои позиции на Краснолиманском направлении. Весь штаб во главе с командиром соединения отступил за реку Оскол.

До этого Кимаковский сообщал об оперативном окружении подразделения этой же бригады в районе населенного пункта Родинское на территории Донецкой Народной Республики. По его информации, российские войска установили полный огневой контроль над заблокированными формированиями.

СВО
ВСУ
Азов
ВС РФ
потери
