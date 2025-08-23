Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 11:44

«Будут играть заслуженные артисты»: в Запорожье снимут фильм про СВО

Режиссер Крылаева: в Запорожской области снимут фильм «Сапер» о событиях СВО

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Полнометражный художественный фильм «Сапер» о событиях СВО готовятся снимать на территории Запорожской области, заявила в беседе с РИА Новости режиссер Лика Крылаева. По ее словам, она уже прибыла в регион, осмотрела локации и пообщалась с российскими бойцами.

Выбрали бойцов, с которых будем писать образы. <…> Мы в скором времени начнем съемки. Идет активная подготовка, будут играть заслуженные артисты, — уточнила собеседница агентства.

Крылаева добавила, что в Запорожье уже был отснят материал для многосерийного документального фильма о добровольческом подразделении «Центр специального назначения „БАРС — Сармат“». По мнению режиссера, для работы в этом подразделении главное — мозги.

Сейчас война дронов, и ребята занимаются очень важным делом, — резюмировала Крылаева.

Ранее в Вашингтоне состоялся показ военной драмы «Ржев» режиссера Игоря Копылова, снятой по мотивам повести писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева. На него пришли проживающие в США российские соотечественники, дипломаты посольства РФ в Вашингтоне, а также изучающие русский язык американцы.

СВО
фильмы
Запорожская область
съемки
