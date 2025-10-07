Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Цветок-гигант с крупными соцветиями до 2 метров в высоту: посадите этого красавца, и соседи ахнут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эремурус гималайский (ширяш) — это необыкновенный цветок-гигант, который станет главной сенсацией сада. Его высокие свечеобразные соцветия достигают 2–2,5 метров в высоту и усыпаны тысячами мелких звездчатых цветков, создавая эффект гигантского пушистого хвоста.

Цветение начинается в июне и длится 2–3 недели, постепенно раскрываясь снизу вверх. Огромные соцветия бывают белоснежными, солнечно-желтыми, нежно-розовыми и лососевыми. Эремурус поражает не только размерами, но и экзотической формой — его мощный цветонос возвышается над розеткой узких листьев. Растение предпочитает солнечные места с хорошо дренированной почвой и совершенно не переносит застоя воды.

После цветения высокий цветонос сохраняет декоративность, а осенью его можно срезать. Эремурус живет десятилетиями, с каждым годом становясь пышнее, и привлекает в сад пчел и бабочек. Посадите этого красавца, и все соседи ахнут.

Ранее был назван цветок для балконов и «ленивого» сада: посадил осенью — и любуешься 6 месяцев в году.

