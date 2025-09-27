Цветок для балконов и «ленивого» сада: посадил осенью — и любуешься 6 месяцев в году

Виола (анютины глазки) — цветок, который при осенней посадке (сентябрь — октябрь) одинаково буйно цветет как на клумбе, так и в балконных ящиках, перенося зимние морозы и радуя красками с апреля до заморозков.

Ее преимущества: компактная корневая система (идеальна для горшков), устойчивость к вытаптыванию и дождям, а также самосев — растение годами обновляется без вашего участия.

Посадка проста: разбросайте семена по поверхности грунта, присыпьте тонким слоем земли и прижмите лапником для снегозадержания. Весной виола взойдет сама, образуя куртины с бархатистыми цветками всех оттенков радуги.

Она не требует подкормок, полива (кроме экстремальной засухи) и растет даже на бедных почвах. Это идеальный выбор для городских балконов, бордюров и «ленивых» садов: посадил осенью — и любуешься 6 месяцев в году.

