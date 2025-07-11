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11 июля 2025 в 17:39

Нейропсихолог дал советы, как защитить себя от пассивной агрессии

Нейропсихолог Малазония посоветовал придерживаться с людьми прямого диалога

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для того, чтобы не стать жертвой пассивной агрессии, важно придерживаться прямого диалога с людьми, заявил «ФедералПресс» нейропсихолог Лев Малазония. Он также предупредил, что подавленные эмоции рано или поздно «выходят наружу».

Отношения разрушаются не из-за громких ссор, а из-за молчания и неопределенности. Честность и ясность — лучшая защита от манипуляций и эмоционального саботажа, — подчеркнул Малазония.

Он порекомендовал говорить открыто, оценивать поступки, а не самого человека, и давать собеседникам ясную обратную связь. Кроме того, в сложных ситуациях лучше не обвинять собеседника, а спокойно обозначить проблему, объяснить ее последствия и предложить решение.

Психолог Дарья Яушева ранее заявила, что для спасения близких от абьюзера, который применяет физическое насилие, необходимо помочь им собрать тревожный чемоданчик, где будут деньги, документы, важные вещи и адреса шелтеров. По ее словам, также следует придумать кодовое слово, которое будет тайно сигнализировать об опасности.

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