Продажа дома за $25 млн, допинг-скандал, жених-олигарх: как живет Шарапова

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова выставила на продажу дом в Калифорнии. Почему теннисистка решила избавиться от своего особняка, каким бизнесом занимается и что известно о ее личной жизни — в материале NEWS.ru.
Как Шарапова выиграла все турниры Большого шлема
В 1995 году Шарапова переехала с родителями из России в США, поскольку в этой стране были хорошие условия для тренировок и развития в теннисе. Она начала спортивную карьеру в 2000 году. Россиянка победила во всех турнирах Большого шлема в одиночном разряде. В 2004-м Шарапова покорила Уимблдон: 17-летняя россиянка сенсационно вышла в финал и победила американку Серену Уильямс.
В 2006 году Шарапова выиграла US Open, затем заняла первое место на Australian Open (2008 год). Успешнее всего россиянка выступала на открытом чемпионате Франции. В 2012 и 2014 годах Шарапова дважды побеждала на «Ролан Гаррос».
Мария вошла в десятку теннисисток, собравших «карьерный шлем» (победы на всех турнирах Большого шлема. — NEWS.ru). Всего в активе Шараповой 36 титулов на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. В течение 21 недели она была первой ракеткой мира.
В 2012 году Шарапова представила Россию на Олимпиаде в Лондоне и завоевала серебряную медаль. Она дошла до финала, где уступила Серене Уильямс. Шарапова несколько раз играла на Кубке Федерации. В 2008 году россиянкам удалось одержать победу в турнире.
Визитной карточкой Шараповой стал громкий крик на корте во время исполнения ударов. В 2009 году она установила рекорд. Максимальную силу крика россиянки оценили в 105 децибел, что равняется шуму двигателя реактивного самолета.
Согласно рейтингу портала Sportscasting от 2020 года, Шарапова стала чемпионкой по стонам на корте. Она разделила первое место с американкой Моникой Селеш.
Почему Шарапову дисквалифицировали за допинг
В марте 2016 года Шарапова заявила на пресс-конференции, что ее допинг-тест, взятый на Открытом чемпионате Австралии, дал положительный результат. В пробе россиянки обнаружили мельдоний — препарат для сердца, который Всемирное антидопинговое агентство (WADA) внесло в список запрещенных. Шарапова принимала его с 2006 года. По словам спортсменки, она не знала, что он находится под запретом.
В июне 2016-го Международная федерация тенниса дисквалифицировала россиянку на два года. Шарапова подала апелляцию. В октябре того же года ее временно исключили из обновленного рейтинга WTA. Впоследствии Спортивный арбитражный суд (СAS) в Лозанне сократил срок дисквалификации с двух лет до 15 месяцев.
В 2017 году Шарапова выиграла свой последний турнир в китайском Тяньцзине. Она обыграла в финале белорусскую теннисистку Арину Соболенко. В 2020 году Шарапова объявила о завершении карьеры.
Как Шарапова попала в список богатейших женщин США
В 2020-м журнал Forbes внес Шарапову в список 97 женщин, самостоятельно заработавших состояние. Теннисистка расположилась на 87-м месте рейтинга. По данным издания, за карьеру она заработала около $325 млн.
Помимо призовых на теннисных турнирах и многочисленных рекламных контрактов с мировыми брендами, Шарапова получала доход от бизнеса. Спортсменка владеет компанией Sugarpova, которая выпускает премиальные сладости. Шарапова совмещала два поста — владельца и творческого директора. В ее задачи входило формирование ассортимента и создание дизайна продукции. Теннисистка сама придумывала эскизы будущих конфет.
В 2017 году продажи компании превысили $10 млн, продукция продавалась в 22 странах мира. Бизнес Шараповой начал переживать кризис после начала пандемии коронавируса, однако ее компания до сих пор остается зарегистрированной.
Шарапова стала инвестором компании по изготовлению экипировки для домашних тренировок Bala, производства солнцезащитного крема Supergoop и мобильного приложения Charly. В 2016 году теннисистка купила долю в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Спортсменка также вложила средства в платформу Public, которая позволяет пользователям формировать портфели и инвестировать в акции и криптовалюты.
В 2020 году Мария начала работать с компанией Therabody, которая специализируется на продуктах для оздоровления и товарах для фитнеса. Также экс-первая ракетка мира вложила деньги в производителя инновационных электронных кроваток для младенцев Happiest Baby. Шарапова — стратегический консультант и инвестор калифорнийского бренда обуви и аксессуаров Wolf & Shepherd. В 2024 году Шарапова инвестировала в американскую компанию Cofertility, занимающуюся заморозкой яйцеклеток с целью оплодотворения или донорства.
Что известно о личной жизни Шараповой
Шарапова встречалась с несколькими знаменитостями. В 2004 году ее молодым человеком был американский теннисист Энди Роддик. Затем Шарапова состояла в отношениях с солистом группы Maroon 5 Адамом Левином. Они не сошлись характерами и через шесть месяцев расстались. Через два года музыкант в интервью The Sun заявил, что девушка «вела себя в постели как мертвая лягушка». В 2012-м Левин публично извинился перед спортсменкой за свои слова.
После расставания с солистом Maroon 5 у обладательницы «карьерного шлема» был короткий роман с продюсером телеканала NBC Чарли Эберсолом. Они вместе посещали благотворительные и спортивные мероприятия. Отношения пары продлились несколько месяцев.
В 2010 году избранником Шараповой стал словенский баскетболист Саша Вуячич. Они готовились к свадьбе, но расстались после двух лет отношений. Затем спортсменка встречалась с болгарским теннисистом Григором Димитровым.
В 2018 году стало известно об отношениях Шараповой с британским миллионером Александром Гилксом — другом принца Гарри. Бизнесмен — основатель аукциона Paddle 8. Британец свободно говорит по-русски, он изучал язык в Бристольском университете. До встречи с Шараповой Гилкс был женат на модельере арабского происхождения Мише Нону. Девушка дружит с Меган Маркл.
В 2020 году Шарапова и Гилкс объявили о помолвке. Спортсменка опубликовала в соцсетях фотографию кольца с крупным бриллиантом за 18 млн рублей. О свадьбе официально не сообщалось.
В 2022-м Шарапова родила сына Теодора. В прошлом году экс-теннисистка опубликовала ролик, как двухлетний мальчик тренируется на теннисном корте. В своих соцсетях Шарапова часто показывает фотографии с возлюбленным и сыном. Один из снимков был сделан в день рождения Гилкса в итальянском Позитано. Мария надела черное платье с глубоким декольте. Также Шарапова недавно посетила несколько игр Уимблдона.
Где и как сейчас живет Шарапова
Несмотря на долгую жизнь в США, у экс-теннисистки нет американского гражданства. Шарапова владеет домом во Флориде на берегу океана, в городе Лонгбоут-Ки. Этот особняк стоимостью $3,2 млн был ее первым приобретенным объектом недвижимости.
В 2020 году Шарапова купила трехэтажный дом в пригороде Лос-Анджелеса с видом на океан. Спортсменка сама занималась оформлением жилища. Жилье стоило несколько миллионов долларов. Шарапова проводит большую часть времени с семьей в этом особняке, хотя у нее есть еще один дом в пригороде Лос-Анджелеса.
На время курортного сезона она переезжает на ранчо в Санта-Барбаре, стоимость которого оценивается в $9 млн. Шарапова также купила поместье в Монтесито (штат Калифорния) за $11,5 млн.
Экс-теннисистка занимается благотворительной деятельностью и посещает мероприятия по всему миру. В 2022 году она стала гостем модных показов в Нью-Йорке и Милане. Сейчас Мария появляется на различных шоу в США.
Почему Шарапова решила продать особняк за $25 млн
Шарапова выставила на продажу дом в Манхэттен-Бич, пригороде Лос-Анджелеса. Особняк с видом на океан оценивается в $25 млн (почти 2 млрд рублей). По информации Wall Street Journal, Шарапова решила продать дом, поскольку чаще живет у Гилкса. Также возлюбленные планируют проводить больше времени в Европе, где у предпринимателя есть объекты недвижимости.
Шарапова продает особняк в шесть раз дороже, чем приобрела в 2012 году. Экс-теннисистка вложила немало средств в реконструкцию объекта. В выставленном на продажу доме пять спальных комнат. В подвале находятся две дорожки для боулинга. На территории особняка есть бассейн и зона для барбекю.
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