Продажа дома за $25 млн, допинг-скандал, жених-олигарх: как живет Шарапова

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова выставила на продажу дом в Калифорнии. Почему теннисистка решила избавиться от своего особняка, каким бизнесом занимается и что известно о ее личной жизни — в материале NEWS.ru.

Как Шарапова выиграла все турниры Большого шлема

В 1995 году Шарапова переехала с родителями из России в США, поскольку в этой стране были хорошие условия для тренировок и развития в теннисе. Она начала спортивную карьеру в 2000 году. Россиянка победила во всех турнирах Большого шлема в одиночном разряде. В 2004-м Шарапова покорила Уимблдон: 17-летняя россиянка сенсационно вышла в финал и победила американку Серену Уильямс.

В 2006 году Шарапова выиграла US Open, затем заняла первое место на Australian Open (2008 год). Успешнее всего россиянка выступала на открытом чемпионате Франции. В 2012 и 2014 годах Шарапова дважды побеждала на «Ролан Гаррос».

Мария вошла в десятку теннисисток, собравших «карьерный шлем» (победы на всех турнирах Большого шлема. — NEWS.ru). Всего в активе Шараповой 36 титулов на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. В течение 21 недели она была первой ракеткой мира.

В 2012 году Шарапова представила Россию на Олимпиаде в Лондоне и завоевала серебряную медаль. Она дошла до финала, где уступила Серене Уильямс. Шарапова несколько раз играла на Кубке Федерации. В 2008 году россиянкам удалось одержать победу в турнире.

Визитной карточкой Шараповой стал громкий крик на корте во время исполнения ударов. В 2009 году она установила рекорд. Максимальную силу крика россиянки оценили в 105 децибел, что равняется шуму двигателя реактивного самолета.

Согласно рейтингу портала Sportscasting от 2020 года, Шарапова стала чемпионкой по стонам на корте. Она разделила первое место с американкой Моникой Селеш.

Мария Шарапова Фото: Roman Denisov/Global Look Press

Почему Шарапову дисквалифицировали за допинг

В марте 2016 года Шарапова заявила на пресс-конференции, что ее допинг-тест, взятый на Открытом чемпионате Австралии, дал положительный результат. В пробе россиянки обнаружили мельдоний — препарат для сердца, который Всемирное антидопинговое агентство (WADA) внесло в список запрещенных. Шарапова принимала его с 2006 года. По словам спортсменки, она не знала, что он находится под запретом.

В июне 2016-го Международная федерация тенниса дисквалифицировала россиянку на два года. Шарапова подала апелляцию. В октябре того же года ее временно исключили из обновленного рейтинга WTA. Впоследствии Спортивный арбитражный суд (СAS) в Лозанне сократил срок дисквалификации с двух лет до 15 месяцев.

В 2017 году Шарапова выиграла свой последний турнир в китайском Тяньцзине. Она обыграла в финале белорусскую теннисистку Арину Соболенко. В 2020 году Шарапова объявила о завершении карьеры.

Как Шарапова попала в список богатейших женщин США

В 2020-м журнал Forbes внес Шарапову в список 97 женщин, самостоятельно заработавших состояние. Теннисистка расположилась на 87-м месте рейтинга. По данным издания, за карьеру она заработала около $325 млн.

Помимо призовых на теннисных турнирах и многочисленных рекламных контрактов с мировыми брендами, Шарапова получала доход от бизнеса. Спортсменка владеет компанией Sugarpova, которая выпускает премиальные сладости. Шарапова совмещала два поста — владельца и творческого директора. В ее задачи входило формирование ассортимента и создание дизайна продукции. Теннисистка сама придумывала эскизы будущих конфет.

В 2017 году продажи компании превысили $10 млн, продукция продавалась в 22 странах мира. Бизнес Шараповой начал переживать кризис после начала пандемии коронавируса, однако ее компания до сих пор остается зарегистрированной.

Мария Шарапова Фото: IMAGO/Jeffrey Mayer/Global Look Press

Шарапова стала инвестором компании по изготовлению экипировки для домашних тренировок Bala, производства солнцезащитного крема Supergoop и мобильного приложения Charly. В 2016 году теннисистка купила долю в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Спортсменка также вложила средства в платформу Public, которая позволяет пользователям формировать портфели и инвестировать в акции и криптовалюты.

В 2020 году Мария начала работать с компанией Therabody, которая специализируется на продуктах для оздоровления и товарах для фитнеса. Также экс-первая ракетка мира вложила деньги в производителя инновационных электронных кроваток для младенцев Happiest Baby. Шарапова — стратегический консультант и инвестор калифорнийского бренда обуви и аксессуаров Wolf & Shepherd. В 2024 году Шарапова инвестировала в американскую компанию Cofertility, занимающуюся заморозкой яйцеклеток с целью оплодотворения или донорства.

Что известно о личной жизни Шараповой

Шарапова встречалась с несколькими знаменитостями. В 2004 году ее молодым человеком был американский теннисист Энди Роддик. Затем Шарапова состояла в отношениях с солистом группы Maroon 5 Адамом Левином. Они не сошлись характерами и через шесть месяцев расстались. Через два года музыкант в интервью The Sun заявил, что девушка «вела себя в постели как мертвая лягушка». В 2012-м Левин публично извинился перед спортсменкой за свои слова.

После расставания с солистом Maroon 5 у обладательницы «карьерного шлема» был короткий роман с продюсером телеканала NBC Чарли Эберсолом. Они вместе посещали благотворительные и спортивные мероприятия. Отношения пары продлились несколько месяцев.

В 2010 году избранником Шараповой стал словенский баскетболист Саша Вуячич. Они готовились к свадьбе, но расстались после двух лет отношений. Затем спортсменка встречалась с болгарским теннисистом Григором Димитровым.

В 2018 году стало известно об отношениях Шараповой с британским миллионером Александром Гилксом — другом принца Гарри. Бизнесмен — основатель аукциона Paddle 8. Британец свободно говорит по-русски, он изучал язык в Бристольском университете. До встречи с Шараповой Гилкс был женат на модельере арабского происхождения Мише Нону. Девушка дружит с Меган Маркл.

В 2020 году Шарапова и Гилкс объявили о помолвке. Спортсменка опубликовала в соцсетях фотографию кольца с крупным бриллиантом за 18 млн рублей. О свадьбе официально не сообщалось.

В 2022-м Шарапова родила сына Теодора. В прошлом году экс-теннисистка опубликовала ролик, как двухлетний мальчик тренируется на теннисном корте. В своих соцсетях Шарапова часто показывает фотографии с возлюбленным и сыном. Один из снимков был сделан в день рождения Гилкса в итальянском Позитано. Мария надела черное платье с глубоким декольте. Также Шарапова недавно посетила несколько игр Уимблдона.

Мария Шарапова и Александр Гилкс Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Где и как сейчас живет Шарапова

Несмотря на долгую жизнь в США, у экс-теннисистки нет американского гражданства. Шарапова владеет домом во Флориде на берегу океана, в городе Лонгбоут-Ки. Этот особняк стоимостью $3,2 млн был ее первым приобретенным объектом недвижимости.

В 2020 году Шарапова купила трехэтажный дом в пригороде Лос-Анджелеса с видом на океан. Спортсменка сама занималась оформлением жилища. Жилье стоило несколько миллионов долларов. Шарапова проводит большую часть времени с семьей в этом особняке, хотя у нее есть еще один дом в пригороде Лос-Анджелеса.

На время курортного сезона она переезжает на ранчо в Санта-Барбаре, стоимость которого оценивается в $9 млн. Шарапова также купила поместье в Монтесито (штат Калифорния) за $11,5 млн.

Экс-теннисистка занимается благотворительной деятельностью и посещает мероприятия по всему миру. В 2022 году она стала гостем модных показов в Нью-Йорке и Милане. Сейчас Мария появляется на различных шоу в США.

Почему Шарапова решила продать особняк за $25 млн

Шарапова выставила на продажу дом в Манхэттен-Бич, пригороде Лос-Анджелеса. Особняк с видом на океан оценивается в $25 млн (почти 2 млрд рублей). По информации Wall Street Journal, Шарапова решила продать дом, поскольку чаще живет у Гилкса. Также возлюбленные планируют проводить больше времени в Европе, где у предпринимателя есть объекты недвижимости.

Шарапова продает особняк в шесть раз дороже, чем приобрела в 2012 году. Экс-теннисистка вложила немало средств в реконструкцию объекта. В выставленном на продажу доме пять спальных комнат. В подвале находятся две дорожки для боулинга. На территории особняка есть бассейн и зона для барбекю.

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