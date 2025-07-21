Пережил травлю и стал чемпионом мира: что известно о синхронисте Мальцеве

Пережил травлю и стал чемпионом мира: что известно о синхронисте Мальцеве

Российский синхронист Александр Мальцев завоевал две золотые медали на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Он стал лучшим в сольной технической и сольной произвольной программах. Чем известен Мальцев, когда мужчинам разрешили выступать в синхронном плавании и как к этому относятся российские олимпийские чемпионки — в материале NEWS.ru.

Как синхронист Мальцев дважды победил на ЧМ

19 июля Мальцев завоевал золото в сольной технической программе. Россиянин получил от судей 251,7133 балла. Серебряную медаль взял испанец Деннис Гонсалес-Бонеу (241,1667), бронзу — мексиканец Диего Вильялобос Каррильо (238,1600). Поскольку российские спортсмены выступают на турнире под нейтральным флагом, на церемонии награждения вместо гимна РФ прозвучала мелодия Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics). Пресс-служба организации назвала выступление Мальцева ошеломляющим.

«Было большое волнение, особенно с учетом того, что мы давно не выступали на международной арене. Первый старт за три года — и сразу такой. Но с первым выступлением появилась уверенность», — сказал Мальцев после победы.

По его словам, нынешний чемпионат мира проходит по новым правилам. Россиянин отметил, что синхронное плавание стало «совершенно другим видом спорта»: теперь результат может сильно зависеть не только от технической чистоты, но и от субъективных факторов.

21 июля Мальцев победил в сольной произвольной программе. По итогам соревнований россиянин набрал 229,5613 балла. Второе место занял китайский синхронист Муе Го (220,1926), третье — спортсмен из Италии Филиппо Пелати (213,9850).

Александр Мальцев Фото: Andrea Staccioli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Что сказали российские синхронистки о Мальцеве

Трехкратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина назвала в беседе с NEWS.ru победу Мальцева на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре закономерной.

«Это должно было случиться. Лучше Александра в мужском синхронном плавании в мире давно никого нет. Он несколько лет не выступал на международной арене, но продолжал тренироваться, выступать на внутрироссийских стартах, шлифовать свою технику. Когда пришло время — он вышел и показал, кто тут папочка», — сказала Шишкина.

Экс-ведущая программы «Слабое звено» трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева назвала выступление Мальцева блестящим.

«Поздравляю Сашу и весь тренерский штаб! Шестикратный чемпион мира — настоящий лидер мирового синхронного плавания! Лучший и по технике, и по исполнению, и по представлению программы и образа», — сказала Киселева NEWS.ru.

Заслуженный тренер России Валентина Теплякова в разговоре с NEWS.ru поздравила Мальцева с двумя победами на чемпионате мира.

«Я рада, что он победил. Дуэт синхронисток зажимают по полной программе. Мальцев — молодец, умница! Радуемся его успеху. Дай Бог ему здоровья и благополучия. Поддержал славу советского и российского спорта», — сказала Теплякова.

Александр Мальцев Фото: Andrea Staccioli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Что известно о российском синхронисте Мальцеве

Мальцев родился 22 июня 1995 года в Санкт-Петербурге. В семь лет он начал заниматься синхронным плаванием. В раннем возрасте Мальцев столкнулся с травлей. По его словам, тренеры, судьи и функционеры не хотели видеть Александра в синхронном плавании.

«Так как я был такой один, меня многие не хотели видеть в этом виде спорта. Мне говорили это и в лицо, и за спиной. Я не понимал, как авторитетный тренер может сказать ребенку: „Уходи“. Особенно если видно желание и есть результаты. Я ощущал свою роль первопроходца. Это придавало сил, и меня не смущал статус белой вороны», — рассказывал Мальцев.

Регламент соревнований был заточен только под девочек. Мальчика записывали в протоколы как «спортсменку Александру Мальцеву». Из-за отсутствия перспектив его отчислили из петербургского клуба «Экран». Однако в то время на Мальцева обратила внимание главный тренер сборной Татьяна Покровская.

В 2013 году Александр переехал в Москву. Он начал заниматься под руководством заслуженного тренера России Марии Максимовой. Параллельно Александр поступил в университет физической культуры (ГЦОЛИФК), чтобы стать тренером по синхронному плаванию. Мальцев выступал в «Театре на воде», пробовал себя в артистической импровизации.

В 2014 году Международная федерация водных видов спорта допустила смешанные дуэты по синхронному плаванию на соревнования. За полгода он вместе с Дариной Валитовой и тренером Ганой Максимовой подготовил две программы и выиграл чемпионат мира в Казани.

«Когда объявили о признании смешанных дуэтов, посыпался ворох негативных комментариев. Но потом многие начали оправдываться. Говорили, что их неправильно поняли. Часто так и было. Мнение у многих реально изменилось», — вспоминал Мальцев.

Россиянин выигрывал международные турниры в дуэтах с Михаелой Каланчой и Майей Гурбанбердиевой. Сейчас 30-летний Мальцев — шестикратный чемпион мира и единственный мужчина в составе российской сборной. В Сингапуре он еще выступит на соревнованиях смешанных дуэтов с Гурбанбердиевой и Олесей Платоновой.

«Выиграть в Сингапуре четыре золота из четырех? Думаю, что все реально, если ты много работаешь и честно выполняешь свою работу», — сказал Мальцев.

Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева Фото: Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press

Как российские синхронистки относятся к мужским соревнованиям

В 2024 году Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил мужчинам выступать в синхронном плавании на Играх в Париже. Они участвовали в групповых соревнованиях и микст-дуэтах.

Шишкина заявила NEWS.ru, что все новое, в частности появление мужского синхронного плавания, всегда воспринимается в негативном ключе, это касается не только России, но и всего мира. По ее мнению, со временем люди привыкнут к этому виду программы.

«Есть фигурное катание, балет, есть мужская художественная гимнастика. Я всегда была за. Я считаю, что это новый виток развития нашего вида спорта. Конечно, хотелось бы, чтобы это был дополнительный комплект олимпийских медалей», — сказала Шишкина.

Киселева считает, что Мальцев показывает, каким мощным и интересным может быть мужское синхронное плавание. «Для кого-то мужское синхронное плавание остается малоизвестным или спорным, но как раз именно Александр показывает, каким мощным и интересным оно может быть», — сказала Киселева NEWS.ru.

Теплякова заявила NEWS.ru, что изначально была против появления мужчин в синхронном плавании, потому что считала это чисто женским видом спорта. «Но сейчас мое мнение поменялось. Молодцы, что приняли такое решение. Это тяжелейший вид спорта. Помню, раньше девочки теряли сознание. Схватил воздух, нырнул и терпишь. Сейчас переживаю за наш дуэт (Майя Дорошко и Татьяна Гайдай. — NEWS.ru). Надеюсь, чтобы они остались хотя бы на третьем месте», — добавила Теплякова.

Александр Мальцев Фото: Andrea Staccioli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Какие запреты ввели в отношении россиян на ЧМ по водным видам спорта

Российские пловцы впервые за шесть лет участвуют в чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре. Отечественные спортсмены выступают в нейтральном статусе. Они представлены во всех дисциплинах, кроме хайдайвинга и водного поло, и могут состязаться в групповых.

Выступающие на ЧМ российские и белорусские атлеты (всего около 100 человек) не могут выкладывать в соцсетях изображения с флагом своей страны, а также любую информацию об участии в турнире. На сайте Федерации водных видов спорта России нельзя опубликовать результаты пловцов. Более того, им запрещено комментировать политические конфликты. Эти ограничения являются обязательным условием для допуска россиян и белорусов к соревнованиям в водных видах спорта.

При этом флаг РФ появился в стартовых протоколах чемпионата мира в плавательных эстафетах на сайте World Aquatics.

С июня пловцам из РФ разрешено проходить через микст-зону, участвовать в пресс-конференциях и давать интервью СМИ.

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