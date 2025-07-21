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21 июля 2025 в 12:50

Олимпийская чемпионка ответила критикам мужского синхронного плавания

Олимпийская чемпионка Шишкина: люди привыкнут к мужчинам-синхронистам

Александр Мальцев Александр Мальцев Фото: Andrea Staccioli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Все новое, в частности появление мужского синхронного плавания, всегда воспринимается в негативном ключе, это касается не только России, но и всего мира, заявила NEWS.ru трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина. По ее мнению, со временем люди привыкнут к этому виду программы и будут относиться так же, как к фигуристам или балерунам.

Все новое всегда воспринимается в штыки, в негативном ключе. Это не только в России, а в целом в мире. Ничего, пройдет время, все больше людей привыкнет. Есть фигурное катание, балет, есть мужская художественная гимнастика. Я всегда была за. Я считаю, что это новый виток развития нашего вида спорта. Конечно, хотелось бы, чтобы это был дополнительный комплект олимпийских медалей, — сказала Шишкина.

Ранее россиянин Александр Мальцев завоевал вторую золотую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре. Спортсмен победил в сольной произвольной программе.

По итогам соревнований Мальцев набрал 229,5613 балла. Второе место занял китайский синхронист Муе Го с результатом в 220,1926 балла, на третьем расположился спортсмен из Италии Филиппо Пелати с 213,9850 балла. Мальцев стал шестикратным чемпионом мира.

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