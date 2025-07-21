«Показал, кто тут папочка»: чемпионка ОИ о победе синхрониста Мальцева Синхронистка Шишкина назвала закономерной победу Мальцева на ЧМ в Сингапуре

Победа синхрониста Александра Мальцева на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре является закономерной, заявила NEWS.ru трехкратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина. Она отметила, что россиянин несколько лет не выступал на международной арене, но в итоге «показал, кто тут папочка».

Это должно было случиться. Лучше Александра в мужском синхронном плавании в мире давно никого нет. Он несколько лет не выступал на международной арене, но продолжал тренироваться, выступать на внутрироссийских стартах, шлифовать свою технику. Когда пришло время — он вышел и показал, кто тут папочка, — сказала Шишкина.

Ранее Мальцев завоевал вторую золотую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре. Спортсмен победил в сольной произвольной программе.

По итогам соревнований Мальцев набрал 229,5613 балла. Второе место занял китайский синхронист Муе Го с результатом 220,1926 балла, на третьем расположился спортсмен из Италии Филиппо Пелати с 213,9850 балла.