15 августа 2025 в 11:24

В Москве впервые пройдет международный турнир по гонкам дронов

В Москве 15-17 августа пройдет Кубок мэра по гонкам дронов

В Москве с 15 по 17 августа впервые пройдет Кубок мэра по гонкам дронов, сообщается на официальном сайте градоначальника. Соревнования состоятся в Сколково и будут включать в себя три дисциплины: командные гонки на FPV-квадрокоптерах класса 330 с пит-стопами, а также «Технический симулятор — личный зачет» и «Технический симулятор — командный зачет».

В Центральном парке инновационного центра «Сколково» с 15 по 17 августа пройдет Кубок Мэра Москвы по гонкам дронов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в турнире примут участие семь команд из России и девять — из других стран, в том числе из Испании, Южной Кореи, Индии, Франции, Австралии. При этом соревнования будут состоять из трех этапов, 16 команд распределят по четырем группам.

Ранее на стадионе «РЖД Арена» в Москве прошло открытие международного турнира по футболу, в том числе среди команд стран БРИКС. Участниками мероприятия стали юные спортсмены из Бразильского спортивного клуба Corinthians Paulista. В ходе мероприятия уполномоченный представитель по взаимодействию со странами БРИКС Екатерина Шмалько поздравила бразильцев и подчеркнула роль спорта в объединении народов.

