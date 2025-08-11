Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 16:24

Юные футболисты из Бразилии выиграли международный турнир в Москве

Команда «Коринтианс» Команда «Коринтианс» Фото: Пресс-служба БРИКС

На стадионе «РЖД Арена» в Москве 10 августа прошел международный турнир по футболу, в том числе среди команд стран БРИКС. Победителями мероприятия стали юные спортсмены из Бразилии. В ходе торжественной церемонии уполномоченная представитель по взаимодействию со странами БРИКС (ММФ) Екатерина Шмалько поздравила бразильцев и подчеркнула роль спорта в объединении народов.

Для нас большая честь принимать таких талантливых спортсменов. Спорт объединяет народы, и мы рады, что Москва стала площадкой для международного дружеского диалога, — отметила Шмалько.

В ходе торжественной церемонии победителям вручили памятные подарки. Бразильские спортсмены, в свою очередь, поблагодарили организаторов турнира за теплый прием и высокий уровень проведения соревнований.

Ранее представители администрации президента РФ Владимира Путина поздравили первую в истории школьную делегацию, которая поучаствовала в мероприятиях саммита БРИКС в Бразилии. Впервые старшеклассники из России презентовали свои проекты на площадке международного форума подобного уровня.

турниры
БРИКС
Москва
спортсмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России раскрыли причины тяжелых осложнений ОРВИ у детей
Стали известны подробности развода блогера Лерчек с бывшим мужем
В Подмосковье целые сугробы попали в кадр
Умер писатель и переводчик Евгений Чижов
Названа главная проблема алкогольного рынка России
Садовод раскрыла, как спасти картофель в дождливый август
Машинистом Горьковской железной дороги впервые станет женщина
Армения и Азербайджан создадут комиссию по соблюдению мирного соглашения
Стало известно об участии британского монарха в оккультном ритуале
В Совфеде объяснили попытки Евросоюза влезть в переговоры Путина и Трампа
Баку и Ереван отказались от применения силы друг против друга
Сильные ливни, град и холод до +8? Погода в Москве в конце лета: чего ждать
В Госдуме усомнились, что новые законы помогут победить один недуг
Баку и Ереван отказываются от территориальных претензий друг к другу
Юные футболисты из Бразилии выиграли международный турнир в Москве
Раскрыто условие договора между Арменией и Азербайджаном
Стало известно, какими историями делятся россияне в соцсетях
МИД Азербайджана впервые опубликовал текст мирного соглашения с Арменией
Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2025 году?
В Госдуме оценили идею вписывать внуков в паспорта бабушек и дедушек
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.