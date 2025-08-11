Юные футболисты из Бразилии выиграли международный турнир в Москве

На стадионе «РЖД Арена» в Москве 10 августа прошел международный турнир по футболу, в том числе среди команд стран БРИКС. Победителями мероприятия стали юные спортсмены из Бразилии. В ходе торжественной церемонии уполномоченная представитель по взаимодействию со странами БРИКС (ММФ) Екатерина Шмалько поздравила бразильцев и подчеркнула роль спорта в объединении народов.

Для нас большая честь принимать таких талантливых спортсменов. Спорт объединяет народы, и мы рады, что Москва стала площадкой для международного дружеского диалога, — отметила Шмалько.

В ходе торжественной церемонии победителям вручили памятные подарки. Бразильские спортсмены, в свою очередь, поблагодарили организаторов турнира за теплый прием и высокий уровень проведения соревнований.

Ранее представители администрации президента РФ Владимира Путина поздравили первую в истории школьную делегацию, которая поучаствовала в мероприятиях саммита БРИКС в Бразилии. Впервые старшеклассники из России презентовали свои проекты на площадке международного форума подобного уровня.