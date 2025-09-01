День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 09:37

Переживший инсульт актер Белоголовцев расстался с женой спустя 35 лет брака

Актер Белоголовцев ушел от жены к своей помощнице

Сергей Белоголовцев Сергей Белоголовцев Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Актер Сергей Белоголовцев, который год назад пережил инсульт, впервые появился на публике и рассказал, что находится в отношениях со своей помощницей Еленой. По его словам, которые приводит Пятый канал, именно эта женщина помогала ему восстанавливаться после проблем со здоровьем.

Это Елена, моя помощница. Она не то чтобы супруга, а помощница скорее <...> Человек вообще, я считаю, должен стараться быть все время в состоянии влюбленности, — пояснил он.

При этом Белоголовцев более 35 лет был женат на Наталье Баранник. Они вырастили троих сыновей, один из которых с ДЦП. Кроме того, у них четверо внуков.

Ранее в СМИ появилась информация, что состояние Белоголовцева якобы ухудшилось на фоне перенесенного инфаркта мозга. При этом директор актера опровергла эту информацию и рассказала, что тот чувствует себя хорошо. Она назвала невыносимым враньем слухи о госпитализации журналиста.

В феврале стало известно, что Белоголовцев отменил свое участие во всех ближайших спектаклях из-за паралича левой руки и ноги после инсульта. Журналисты узнали, что артист передвигался на инвалидной коляске.

актеры
разводы
инсульты
здоровье
отношения
