01 сентября 2025 в 09:34

Назван председатель ШОС на 2026 год

Председательство в ШОС перейдет к Киргизии в 2026 году

Садыр Жапаров Садыр Жапаров Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press

Председательство в Шанхайской организации сотрудничества переходит к Киргизии. Очередной саммит пройдет в 2026 году под лозунгом «25 лет ШОС: вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию».

Очередное заседание Совета глав государств — членов ШОС состоится в 2026 году в Кыргызской Республике, — говорится в итоговом документе текущего саммита.

Ранее председатель Китая Си Цзиньпин во время выступления на саммите ШОС в Тяньцзине заявил, что страны Шанхайской организации сотрудничества должны как можно скорее запустить универсальный центр по противодействию вызовам и угрозам безопасности. По словам лидера, в задачи такого центра также будет входить борьба с наркотиками.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев опубликовав пост в социальной сети X, которым доказал, что Россия не стала изолированной страной на международной арене, как того бы хотелось западным государствам. Он поделился видеозаписью с саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае, на которой присутствует российский лидер Владимир Путин в окружении представителей других государств. Видеоролик демонстрирует момент совместной фотосессии участников саммита. Также журналисты запечатлели рукопожатия глав государств с российским лидером.

ШОС
саммиты
Киргизия
международные отношения
