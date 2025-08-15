Переговоры Путина и Трампа на Аляске
15 августа 2025 в 11:21

Педофила приговорили к высшей мере наказания за насилие над падчерицей

Orda.kz: жителя Павлодара приговорили к пожизненному сроку за педофилию

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Жителя Павлодара (Казахстан) приговорили к пожизненному заключению по делу о неоднократном насилии над малолетней падчерицей с помощью угроз и запугиваний, передает Orda.kz. Суд рассматривал дело в закрытом заседании, так как детали преступления не могут быть оглашены публично.

Вину подсудимого доказали депонированные показания малолетней потерпевшей, свидетелей, заключения судебных экспертиз и другие материалы дела, — сообщили в суде.

До этого в Барнауле задержали преподавателя иностранного языка, работавшего в одной из городских школ. Мужчину обвинили в серии тяжких преступлений, включая насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних учеников. Уточнялось, что на первый взгляд он казался образцовым учителем, но за фасадом доброжелательности скрывался педофил.

Ранее в Чите мужчина пытался изнасиловать несовершеннолетнюю. Прохожие вовремя вмешались и спугнули злоумышленника, однако догнать его не удалось. Родители девочки обратились в полицию, и в настоящее время ведется поиск подозреваемого.

