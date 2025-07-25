Секс-скандал, обвинения в расизме, поддержка СВО: чем запомнился Халк Хоган

Американский рестлер и актер Халк Хоган скончался на 72-м году жизни. Что известно о его скандалах и последних днях жизни, в каких фильмах снялся, как поддержал Россию в конфликте с Украиной — в материале NEWS.ru.

Чем известен Халк Хоган

Настоящее имя Халка Хогана — Терри Юджин Боллеа. Он родился 11 августа 1953 года в городе Огаста, штат Джорджия. Его отец Пит Боллеа работал строителем, а мать Рут преподавала в танцевальной школе.

В детстве Терри занимался бейсболом. Мальчиком интересовались скауты из «Нью-Йорк Янкис» и «Цинциннати Редс». Терри пришлось отказаться от карьеры в бейсболе из-за серьезной травмы локтя и долгой реабилитации.

В 16 лет Терри занимался в зале, которым владели известные борцы Джек и Джерри Бриско. Именно они вдохновили юношу выйти на профессиональный ринг. В 1977 году Терри начал карьеру рестлера и выступал в юго-восточных штатах США.

На съемках шоу в Мемфисе спортсмен встретился с Лу Ферриньо, исполнявшим главную роль в телесериале «Невероятный Халк». Когда они встали рядом, ведущий отметил, что рестлер выше и мощнее супергероя. На следующий поединок Терри вышел под псевдонимом Невероятный Халк, однако компания Marvel посчитала это нарушением авторских прав. Рестлеру пришлось поменять псевдоним.

Промоутер Винсент Джей Макмэн, который хотел создать образ ирландского бойца, придумал Терри фамилию Хоган. Он также предложил спортсмену покрасить волосы в рыжий цвет. Терри взял псевдоним Халк Хоган, но не стал менять прическу. Рестлер выходил на ринг с накачанным торсом, усами, банданой и майкой, которую он рвал во время боев. Образ Хогана дополняли длинные светлые волосы.

В 1980 году он дебютировал в крупнейшей лиге рестлинга World Wrestling Entertainment (WWE). За боем Хогана против Андре Гиганта наблюдало более 92 тысяч зрителей. С 1984 по 1991 год он удерживал за собой звание чемпиона мира. Затем Хоган перешел в лигу World Championship Wrestling (WCW). Он шесть раз становился чемпионом мира в тяжелом весе.

В 1994 году Хоган признался в употреблении запрещенных препаратов (стероидов). Два года он не выступал в рестлинге. Хоган вернулся на ринг под псевдонимом Голливудский Хоган. За 30 лет он был одной из главных звезд американского рестлинга.

В 2005 году имя Хогана внесли в Зал славы WWE. Он является первым и единственным рестлером, появившимся на обложке издания Sports Illustrated.

Халк Хоган, 1982 год Фото: Moritsuna Kimura/AFLO/Global Look Press Халк Хоган, 1985 год Фото: Moritsuna Kimura/AFLO/Global Look Press «Без правил» Томаса Дж. Райта с Халком Хоганом в главной роли. Сделано в США, 1989 год Фото: KPA/Global Look Press «Без правил» Томаса Дж. Райта с Халком Хоганом в главной роли, 1989 год Фото: KPA/Global Look Press Халк Хоган, 1990 год Фото: Heinrich/imago-images.de/Global Look Press «Коммандо из пригорода» Берта Кеннеди с Халком Хоганом в главной роли, 1991 год Фото: KPA/Global Look Press «Мистер Няня» Майкла Готлиба, в главной роли Халк Хоган, 1992 год Фото: KPA/Global Look Press Халк Хоган с дочерью Брук, 2005 год Фото: Luis Martinez/Aff-Usa.Com/Global Look Press Халк Хоган, 2014 год Фото: MediaPunch/face to face/Global Look Press Халк Хоган, 2017 год Фото: MediaPunch/face to face/Global Look Press Халк Хоган, 2024 год Фото: IMAGO/mpi10/Global Look Press Халк Хоган, 2024 год Фото: Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

В каких фильмах снимался Халк Хоган

В кино Хоган впервые появился в 1982 году в фильме «Рокки 3», куда его пригласил актер Сильвестр Сталлоне. Он сыграл рестлера, с которым Рокки Бальбоа проводит показательный бой.

В 1990-х Хоган сыграл в фильмах «Мистер няня», «Гром в раю», «Силач Санта-Клаус», «Гремлины 2», «Клуб шпионов» и в боевике «Три ниндзя: Жаркий полдень на горе Мега» (1998). Также он появлялся в сериалах «Крутой Уокер», «Спасатели Малибу» и «Команда „А“». Образ Хогана активно использовался в рекламных кампаниях и на упаковках товаров. Он также был героем реалити-шоу Hogan Knows Best («Хогану виднее»).

В январе 2008 года он стал соведущим телевизионного реалити-шоу «Американские гладиаторы», где его партнершей по эфиру выступила дочь боксера Мохаммеда Али Лайла. Проект выходил в эфир два сезона.

Помимо съемок в кино, рестлер играл на бас-гитаре. На протяжении десяти лет Хоган активно выступал с несколькими коллективами во Флориде. Он отправлял свою демозапись группе Metallica, когда музыканты искали нового бас-гитариста.

В 1976 году Хоган попал в музыкальный коллектив Ruckus. Он выступал в барах, которые пользовались популярностью у рестлеров. В 1990-х Хоган вернулся к музыке. Будучи звездой рестлинга, он был фронтменом группы The Wrestling Boot Band, выпустившей один альбом.

Почему рестлера Халка Хогана считали расистом

В 2012 году медиаиздание Gawker опубликовало секс-видео с участием Хогана и Хизер Клем — женой его друга, радиоведущего Тодда Клема. В 2015-м рестлер подал в суд на портал и основателя сайта Ника Дентона. Он утверждал, что запись была сделана без его согласия. Хоган обвинил Gawker во вмешательстве в частную жизнь.

Суд постановил выплатить Хогану $115 млн. Компания Gawker объявила о банкротстве. По соглашению сторон рестлер получил $31 млн.

В 2015 году издание The National Enquirer заявило, что Хогана уволили из WWE из-за высказываний в адрес темнокожего друга его дочери Брук. Рестлер называл молодого человека «чернокожим сынком».

Халк Хоган Фото: Marcel Thomas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

После появления материала в СМИ Хоган публично извинился и признался, что «был расистом до определенного момента времени». Он сказал, что употреблял подобные фразы восемь лет назад в одном из разговоров. В 2018 году имя Хогана вернули в Зал славы WWE.

Что известно о личной жизни Халка Хогана

В 1983 году Хоган женился на Линде Клэридж. У пары родились двое детей: дочь Брук, которая стала певицей, и сын Ник, выбравший карьеру спортсмена. В 2005 году семья рестлера снялась в проекте «Хоган знает лучше». Шоу продержалось четыре сезона. С момента съемок программы у супругов начались проблемы в отношениях. В 2007 году Линда обвинила Хогана в изменах и подала на развод.

В 2008-м у рестлера начался роман с визажисткой Дженнифер Макдэниел. Они поженились в 2010-м. Спустя 12 лет совместной жизни Макдэниел и Хоган развелись.

В 2023 году рестлер женился в третий раз на инструкторе по йоге Скай Дейли. Девушка младше Хогана на 25 лет.

Как Хоган поддержал Россию в конфликте с Украиной

В 2023 году Хоган на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) опубликовал сторис о конфликте России и Украины. На кадрах видно, как рестлер валит своего оппонента на ринг. При этом лицо Хогана скрыто за флагом России, а соперника — под украинским. Рестлер сопроводил видео фразой «Прекрасно! С артиллерией!»

В мае рестлер опубликовал в соцсетях карикатуру с изображением Адольфа Гитлера, который в последние часы перед самоубийством требует 30-дневного перемирия. Хоган провел параллель с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Халк Хоган Фото: Jen Golbeck/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Зеленский не нуждается в мире — ему нужно лишь время на перевооружение перед неизбежной капитуляцией», — написал Хоган.

Во время президентских выборов 2024 года рестлер поддержал Дональда Трампа. Хоган выступил на Национальном съезде Республиканской партии и заявил: «Пусть „Трампомания“ сделает Америку снова великой!»

Что известно о смерти Халка Хогана

В 2010 году у Хогана появились серьезные проблемы со здоровьем. За годы спортивной карьеры рестлер перенес порядка 25 операций на спине, коленях и шее из-за травм, полученных на ринге. Несмотря на это, он продолжал тренировки. В 2011 году рестлер рассказывал, что из-за частых операций его рост уменьшился с 201 см до 196 см.

В июне Хоган был госпитализирован из-за проблем с шеей и спиной. Радиоведущий Клем сказал, что актер находится в плохом состоянии и может умереть. Как позднее сообщили представители Хогана, его жизни ничего не угрожает.

Позднее американские журналисты написали, что рестлер лежит в коме. Супруга опровергла эту информацию. Она заявила, что муж восстанавливается после операции. По словам супруги, врач запретил Хогану пить спиртное и активно заниматься спортом. Рестлер сбросил 18 кг.

Хоган умер 24 июля у себя дома во Флориде. По предварительным данным, смерть наступила из-за остановки сердца.

Халк Хоган Фото: Wrestler Christopher Drost/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рестлер Иван Марков в разговоре NEWS.ru назвал Хогана величайшей фигурой. Он выразил сожаление, что не смог лично познакомиться с Халком.

«Благодаря ему в России, где люди мало знакомы с этим видом боевых искусств, стало известно о рестлинге. Халк Хоган, а потом уже Дэнни Джонс и Джон Сина сделали так, что народ узнал, что такое рестлинг. Как Майкл Джексон в поп-музыке, Халк Хоган стал величайшей фигурой в рестлинге. Я очень жалею, что не успел доехать до Штатов и познакомиться с ним лично. Он был человеком, который максимально популяризировал рестлинг. К сожалению, это огромная утрата для всех», — отметил Марков.

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