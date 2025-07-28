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28 июля 2025 в 19:08

Шаталина раскрыла причину ухода от сестер Авериных

Тренер Шаталина обвинила Винер в расставании с гимнастками Авериными

Дина Аверина и Вера Шаталина Дина Аверина и Вера Шаталина Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Бывший тренер сестер Дины и Арины Авериных Вера Шаталина объяснила причины прекращения сотрудничества с гимнастками, сославшись на роль экс-главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер. В эфире YouTube-проекта «Разговоры о гимнастике» она подчеркнула, что не последние роли в этом конфликте сыграли «очень много посторонних людей».

Очень много нашему разрыву помогла та же Ирина Александровна [Винер], которая все время не очень лестно обо мне отзывалась в присутствии моих учеников. А это оставляет, естественно, какой-то осадочек, — рассказала Шаталина.

По ее словам, после Олимпиады она предлагала спортсменкам обновить программы, но те отказались при поддержке Винер. Конфликт достиг апогея при личном разговоре Шаталиной с экс-главой ВФХГ, после чего тренер приняла решение уйти от Авериных.

Ранее сообщалось, что чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев и многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Арина Аверина официально подтвердили свои отношения. Девушка опубликовала совместные фотографии в социальных сетях, подписав их «A+A».

До этого стало известно, что фигуристка Татьяна Навка пришла на свадебное торжество Дины Авериной и фигуриста Дмитрия Соловьева в наряде, в котором появилась на публике в годовщину смерти актрисы Анастасии Заворотнюк. Звезда надела изумрудный брючный костюм.

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