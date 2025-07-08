Бузова желала любви, Винер почти рыдала: все о свадьбе Авериной и Соловьева

Бузова желала любви, Винер почти рыдала: все о свадьбе Авериной и Соловьева

26-летняя гимнастка Дина Аверина и 35-летний олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев сыграли свадьбу. Как начался роман спортсменов, где прошло торжественное мероприятие, кто был в списке звездных гостей — в материале NEWS.ru.

Как начался роман Авериной и Соловьева

Роман Авериной и Соловьева начался на шоу «Ледниковый период», где они выступали в паре. В ходе проекта гимнастка получила травму подбородка, но продолжила выступления вместе с партнером.

«Я люблю фигурное катание. И я, наверное, 100% продолжала бы кататься дальше. Я была бы даже рада где-нибудь участвовать, с Димой кататься. Если мне вдруг предложат, я сразу отвечу: я только с Димой буду», — рассказала Аверина.

Во время репетиций Дина и Дмитрий проводили вместе много времени. Соловьев помогал гимнастке освоиться в фигурном катании. Спортсмены продолжили общение после проекта. Затем в соцсетях появилась их совместная фотография во время отдыха в Дубае.

В феврале Соловьев сделал предложение Авериной. Гимнастка согласилась. По словам Авериной, это произошло 14 февраля — в День всех влюбленных. Спортсмены решили сыграть свадьбу 7 июля.

В шоу «Каток» Соловьев заявил, что у него не было первого свидания с Авериной. По словам фигуриста, они обсуждали поддержки и подбирали музыку к номерам. Соловьев отметил, что его чувства к Дине трудно передать словами.

«Всегда считал, что фигурного катания должно быть в меру, но здесь я этой меры не видел. Мне хотелось еще и еще, чтобы это никогда не заканчивалось. Появляется какая-то энергия совместная, которую нельзя объяснить. Когда влюбляешься, теряешь голову, становишься как дурак. Понимаешь, что тебя принимают таким, какой ты есть», — сказал он.

Дина Аверина и Дмитрий Соловьев Фото: Фадеичев Сергей/ТАСС

Соловьев — олимпийский чемпион Сочи-2014 в командном турнире фигуристов и серебряный призер Игр в Пхенчхане. Он выступал в танцах на льду с Екатериной Бобровой. Фигурист также является победителем чемпионата Европы, бронзовым призером мирового первенства и семикратным чемпионом России.

В возрасте 17 лет Соловьев женился на ровеснице-фигуристке Екатерине Лобановой. Через четыре года у них родился сын Александр. Соловьев активно участвовал в его воспитании. В 2010 году супруги решили развестись. Соловьев и Лобанова остались друзьями. Спортсмен поддерживает общение с сыном.

В 2021 году Соловьева избили в Москве. Он был в караоке вместе друзьями. Одна из знакомых фигуриста на выходе из заведения попросила зажигалку у компании из трех мужчин, которые стали вести себя агрессивно. Началась словесная перепалка. Соловьев попросил молодых людей не разговаривать с девушками в таком тоне. После этого один из мужчин толкнул спортсмена, тот упал и ударился спиной о дверь.

У Соловьева диагностировали сотрясение мозга и множественные ушибы. Полиция задержала подозреваемых — 18-летних студентов. Впоследствии они раскаялись в содеянном. Соловьев помирился с обидчиками, уголовное дело было прекращено.

У Авериной больше всего золотых медалей на чемпионатах мира по художественной гимнастике — 18. Спортсменка четыре раза становилась абсолютной победительницей мировых первенств. Кроме того, Дина 10 раз выигрывала чемпионаты Европы и завоевала серебро на Олимпийских играх в Токио.

Где прошла свадьба Авериной и Соловьева

Утро невесты прошло в отеле «Балчуг Кемпински Москва». Сестра Дины Арина Аверина вела трансляцию с места события в Telegram-канале. Она показывала, как стилисты делали прическу и макияж невесте. После этого состоялась праздничная фотосессия и роспись, на которую были приглашены только члены семьи и близкие друзья. Невеста была одета в белоснежное платье, а жених — в темно-серый костюм.

Затем Дина и Дмитрий уже в качестве мужа и жены отправились на неофициальную часть мероприятия. Свадебное торжество прошло в модном ресторане Peach.

Кто присутствовал на свадьбе Авериной и Соловьева

Среди приглашенных гостей были звезды спорта и шоу-бизнеса: певица Ольга Бузова, телеведущая Регина Тодоренко, тренер по художественной гимнастике Ирина Винер, фигурист, хореограф Илья Авербух вместе с женой актрисой Елизаветой Арзамасовой, фигуристы Камила Валиева и Татьяна Навка, гимнаст Никита Нагорный, футболист Павел Мамаев, олимпийский чемпион лыжник Александр Легков и многие другие.

Ольга Бузова, Илья Авербух и Елизавета Арзамасова Фото: Социальные сети

Также на свадьбу приехали тренеры сестер Авериных Вера Шаталина и Екатерина Панкова. Наряды гостей были в оттенках синего и голубого. Ведущим вечера стал участник шоу «Импровизация» Арсений Попов, а церемонию бракосочетания провел комедийный актер Олег Верещагин.

Что Бузова, Навка и Винер пожелали молодоженам

Первый танец молодоженов под аплодисменты гостей прошел под песню рэпера Мота. Бузова также исполнила свои хиты. В паре с Соловьевым она участвовала в «Ледниковом периоде». Певица пожелала молодоженам любви на всю жизнь.

Винер призналась, что день свадьбы Дины Авериной едва не довел ее до слез. «Плакать я не буду, конечно. Я буду рыдать, потому что четырехкратная абсолютная чемпионка мира Дина Аверина единственная в мире имеет это звание. И она получила эту четвертую медаль чемпионата мира именно после Олимпийских игр, где она рыдала», — сказала Винер.

В поздравительной речи Навка упомянула своего мужа пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. «Мы со стороны жениха, и позвольте, я скажу, что… Наш купец тоже хорош! У вас товар, а у нас купец. И конечно, Дим, в тебе сочетание абсолютно прекрасных всех качеств — вот этой элегантности, знаешь… Я своего мужа называю белогвардейцем. Потому что настолько он элегантен!» — сказала Навка.

Татьяна Навка Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Авербух пожелал молодоженам пополнения в семье, а Нагорный спел песню Басты «Моя игра». Президент Федерации конного спорта Карачаево-Черкесии Ислам Урусов подарил супругам жеребца и подкову на счастье. Под конец вечера гостей угостили многоярусным тортом с инициалами спортсменов.

Что известно о личной жизни сестры Авериной

Арина Аверина появилась на свадьбе сестры в компании чемпиона Европы по фигурному катанию Дмитрия Алиева. Спортсмены официально подтвердили свои отношения. Девушка опубликовала совместные фотографии в социальных сетях, подписав их «A+A». Арина поймала букет невесты. Вероятно, скоро вторая из сестер Авериных тоже выйдет замуж.

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