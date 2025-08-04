Мамиашвили посоветовал экс-тренеру сборной РФ по борьбе сходить к врачу

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в эксклюзивном интервью NEWS.ru заявил, что с большим уважением относится к экс-тренеру сборной России по вольной борьбе Дзамболату Тедееву. Однако при необходимости может порекомендовать ему хорошего врача.

С огромным уважением отношусь к Дзамболату Ильичу, на протяжении 20 лет возглавлявшему сборную России по вольной борьбе. Желаю ему всего самого доброго и при необходимости могу ему порекомендовать хорошего лечащего врача, — сказал Мамиашвили.

В апреле 2025 года на чемпионате Европы в Братиславе произошел скандальный инцидент. В частности, Мамиашвили с силой надел золотую медаль на чемпиона соревнований Чермена Валиева, представляющего Албанию, после чего спортсмен слегка отмахнулся. По словам Мамиашвили, он всего лишь поздравил борца с победой. Президент ФСБР подчеркнул, что таким, как Чермен, без разницы, цвета какого флага защищать. Тедеев защитил спортсмена и обвинил Мамиашвили в «продаже борцов».