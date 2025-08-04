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04 августа 2025 в 12:45

«Идет к максимальным целям»: Мамиашвили назвал лидера в мире вольной борьбы

Мамиашвили назвал Садулаева лидером мировой вольной борьбы

Михаил Мамиашвили Михаил Мамиашвили Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в эксклюзивном интервью NEWS.ru выразил надежду, что российский борец, двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев выступит на чемпионате мира в Загребе. Европейское первенство в Братиславе спортсмен пропустил из-за проблем с визой. Мамиашвили назвал Садулаева лидером мировой борьбы.

Абдулрашид — профессионал, и он продолжает идти к максимальным целям. Убежден, что у него все получится, а мы будем ему всячески помогать. Садулаев — капитан сборной России и лидер мировой борьбы. Мы делаем все возможное, чтобы Абдулрашид получил визу и выступил на чемпионате мира в Хорватии. В этом заинтересованы не только мы, но и все борцовское сообщество, включая его соперников. Убежден, что совместными усилиями победа будет за нами, хотя и вопрос достаточно сложный, — сказал Мамиашвили.

Ранее Мамиашвили заявил, что российские борцы оказались сильнее в матчевой встрече против США в Будапеште, но в тот день проигравших на ковре не было. Он отметил, что в поединках участвовали как молодые, так и достаточно опытные спортсмены.

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