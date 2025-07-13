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13 июля 2025 в 06:45

Малосольные огурцы с медом и адыгейской солью: быстрая хрустящая вкуснятина

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Малосольные огурцы с медом и адыгейской солью — это закуска с необычным вкусом, где сладость меда идеально сочетается с пикантностью соли и легкой кислинкой. Эта хрустящая вкуснятина готовится очень быстро!

Возьмите 1 кг мелких огурцов, сделайте несколько проколов зубочисткой. В банку уложите огурцы, добавьте 3 ст. л. меда, 2 ст. л. адыгейской соли, 3 зубчика чеснока (пластинами), зонтик укропа и 5 листиков смородины. Залейте холодной кипяченой водой, чтобы полностью покрыть огурцы. Оставьте при комнатной температуре на 2 часа, затем уберите в холодильник.

Уже через 4–6 часов огурцы готовы — они сохраняют хрусткость, но приобретают удивительный вкусовой баланс: сладковато-пряный с легкой кислинкой. Подавайте охлажденными с отварным картофелем или мясом — это блюдо станет изюминкой вашего стола! Храните в холодильнике до 5 дней.

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огурцы
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Дарья Иванова
Д. Иванова
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