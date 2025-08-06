Как выбрать хорошую мультиварку?

Выбор мультиварки сегодня — это не просто покупка кухонного гаджета, а инвестиция в комфорт и здоровое питание. Современные модели заменяют десятки приборов: от пароварки до йогуртницы. Но как не утонуть в многообразии функций и не переплатить за ненужные опции? Разберемся в деталях.

Основные критерии выбора: объем и мощность

Объем чаши — ключевой параметр, определяющий, сколько порций вы получите за один цикл готовки. Для одного-двух человек достаточно двух-трех литров. Семье из трех-четырех человек подойдет модель на четыре-пять литров, а для любителей готовить впрок или часто принимать гостей — шесть литров и более. Но помните: чашу нельзя заполнять более чем на ⅔! Иначе блюдо не пропечется, а кипящие жидкости могут заблокировать клапан.

Мощность влияет на скорость приготовления. Модели до 700 Вт подходят для неторопливого тушения, но не справятся с жаркой или выпечкой. Универсальный вариант — 800–1000 Вт: такие устройства быстро нагреваются, экономят время и электроэнергию. Мощность свыше 1200 Вт нужна для скороварок или моделей с функцией фритюра.

Выбирая объем, задумайтесь не только о количестве порций, но и о типах блюд, которые вы планируете готовить чаще всего. Например, для высоких бисквитов или куличей даже в мультиварке на пять литров может не хватить высоты чаши, если это не предусмотрено специальной формой. Некоторые модели предлагают высокие цилиндрические чаши, идеально подходящие для выпечки, тогда как более широкие и приземистые лучше справляются с жаркой и тушением больших кусков мяса. Также учтите физические размеры прибора: мощная мультиварка на шесть-семь литров требует значительного места на кухне и может не вписаться в компактное пространство под навесными шкафами. Вес заполненной чаши — еще один практический момент, особенно если вам предстоит часто ее перемещать или мыть. Чаша объемом пять литров, наполненная супом, может весить семь-восемь килограммов, что важно учитывать людям с ограниченной физической силой.

Мощность напрямую связана с типом нагревательного элемента. Традиционные ТЭНы (трубчатые электронагреватели) в дне чаши — наиболее распространенное и бюджетное решение. Однако они могут создавать локальные перегревы, требовать более частого помешивания для равномерного приготовления и медленнее набирают температуру. Индукционный нагрев, характерный для премиальных моделей, работает по принципу создания магнитного поля, которое нагревает саму чашу по всей ее поверхности. Это обеспечивает феноменально равномерный нагрев без горячих пятен, точный контроль температуры буквально до градуса (что критично для томления, йогуртов или су-вид) и, как правило, большую энергоэффективность, так как энергия тратится целенаправленно на нагрев чаши, а не воздуха внутри корпуса. Однако индукционные модели ощутимо дороже и тяжелее.

Третий вариант — 3D-нагрев, где ТЭНы расположены не только на дне, но и по стенкам корпуса мультиварки. Это улучшает равномерность приготовления по сравнению с простым донным нагревом, но все же уступает индукции по точности и скорости. При выборе мощности также обратите внимание на энергопотребление в режиме ожидания, если прибор планируется держать постоянно включенным в сеть для использования отложенного старта: некоторые модели могут потреблять больше, чем ожидается.

Какие функции действительно нужны?

Производители соблазняют десятками автоматических программ, но большинство из них дублируют друг друга. Вот что стоит искать:

Ручной режим. Позволяет выставлять температуру (от 35 °C для йогурта до 170 °C для жарки) и время. Незаменим для экспериментов.

3D-нагрев. Нагревательные элементы в дне, стенках и крышке обеспечивают равномерное приготовление без перемешивания. Особенно важен для выпечки.

Отложенный старт. Закладывайте ингредиенты с вечера — утром вас разбудит аромат горячей каши. Максимальное время задержки — 24 часа.

Самоочистка. Достаточно залить воду — устройство удалит нагар паром.

Осторожно с умными опциями! Wi-Fi и управление со смартфона полезны, только если вы часто контролируете готовку удаленно. В остальных случаях это лишняя трата денег.

Лучшие бренды мультиварок — 2025

Условно бренды можно разделить на три категории:

Премиум-сегмент. Высокая мощность (от 1500 Вт), индукционный нагрев для точного контроля температуры, съемные элементы, безопасные для посудомоечной машины. Часто включают уникальные функции: встроенные весы, режим су-вид и прочее.

Средний класс. Оптимальное сочетание цены и качества. Мощность 800–1000 Вт, 15–20 программ, керамическое или тефлоновое покрытие чаши. Некоторые модели поддерживают Wi-Fi.

Бюджетные линейки. Простые ТЭН-нагреватели, 5–10 базовых программ, объем до пяти литров. Идеальны для приготовления каш, супов, тушеных блюд. Минусы: нет равномерного нагрева, покрытие чаши недолговечно.

Сколько стоит качественная модель?

До 7000 руб.: бюджетные устройства с минимальным набором программ (каша, тушение, жарка).

10–20 тыс. руб.: золотая середина. Мощность 860–1000 Вт, 3D-нагрев, съемная крышка, антипригарное покрытие премиум-класса. Включают редкие программы: томление, пастеризация, расстойка теста.

От 30 тыс. руб.: многофункциональные «кухонные роботы». Например, модели с чашей для самостоятельного измельчения продуктов, функцией блендера или пароваркой на три яруса. Заменяют пять-шесть приборов.

Не переплачивайте за бренд! Аналоги известных марок часто выпускаются на тех же заводах, но стоят на 20–30% дешевле.

Отзывы покупателей: на что обратить внимание?

Перед покупкой изучите реальный опыт использования:

«Обман объема». У некоторых моделей заявленный объем чаши пять литров, а полезный — всего три. Проверяйте этот параметр в отзывах.

Проблемы с крышкой. Если она не съемная, мыть уплотнители от жира и запахов крайне сложно. А у мультиварок дешевые клапаны часто забиваются.

Управление. Сенсорные панели удобнее кнопок, но чувствительны к влаге. Механические переключатели надежнее, но ограничивают функционал.

Реальное время готовки. Таймер начинает отсчет только после набора давления, что добавляет 10–15 минут к заявленному сроку.

Типичные жалобы:

резкий запах пластика при первом использовании (исчезает после двух-трех циклов готовки на максимальной температуре);

молоко убегает даже в режиме «Молочная каша» из-за слабой регулировки температуры.

Откажитесь от навязанных программ. Если не готовите йогурты, режим йогуртницы бесполезен. Проверьте покрытие чаши. Керамика и японский тефлон служат дольше бюджетного антипригарного покрытия. Выберите правильный тип нагрева. ТЭН дешевле, но индукция экономит до 30% потребления энергии. Тестируйте эргономику. Чаша с ручками удобнее, а съемный шнур упрощает хранение.

Главный совет: возьмите модель с ручным режимом и 3D-нагревом. Этого достаточно для 90% рецептов. Остальные функции — приятный бонус, но не необходимость.

Идеальная мультиварка — не та, у которой 100 программ, а та, что готовит ваши любимые блюда безупречно. Для семьи из четырех человек оптимальна модель на пять литров, мощностью 900 Вт, с керамической чашей и режимом «Мультиповар».

