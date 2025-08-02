Как выбрать аккумуляторный шуруповерт: полный гид

Правильно подобранный аккумуляторный шуруповерт значительно упрощает строительные и ремонтные работы. Но как выбрать достойную модель среди сотен вариантов? В новом материале NEWS.ru разберемся, как выбрать шуруповерт аккумуляторный, который будет соответствовать вашим потребностям.

Как выбрать аккумуляторный шуруповерт: определяем назначение инструмента

Для повседневных задач дома:

работы, требующие небольших усилий;

напряжение: 12–18 В;

момент силы: 25–35 Нм;

в комплекте один-два аккумулятора.

Для работы специалиста:

интенсивная эксплуатация;

мощность: 18–36 В;

крутящий момент: от 50 Нм;

быстрая зарядка.

Как выбрать аккумуляторный шуруповерт: основные технические параметры

Тип аккумулятора:

литийионные (Li-Ion): легкие, без эффекта памяти;

никель-кадмиевые (Ni-Cd): работают при минусовых температурах;

никель-металлгидридные (Ni-MH): средний вариант.

Емкость батареи:

1,5–2,0 Ач: для периодического использования;

3,0–5,0 Ач: для продолжительных работ;

6,0 Ач и более: профессиональные модели.

Крутящий момент:

10–15 Нм: легкий монтаж;

20–35 Нм: универсальные модели;

50+ Нм: работа с твердыми материалами.

Как выбрать аккумуляторный шуруповерт Фото: Leonie Asendorpf/dpa/Global Look Press

Как выбрать аккумуляторный шуруповерт: дополнительные функции

Полезные опции:

регулировка скорости вращения;

подсветка рабочей зоны;

индикатор заряда батареи;

быстрозажимной патрон;

реверс, другими словами — обратный ход.

Эргономика:

вес инструмента: 1,0–1,8 килограмма;

антискользящее покрытие рукоятки;

балансировка центра тяжести.

Как выбрать аккумуляторный шуруповерт: проверка перед покупкой

Тест-драйв в магазине:

оцените удобство хвата;

проверьте работу реверса;

протестируйте регулировку скорости;

обратите внимание на уровень вибрации.

Комплектация:

количество аккумуляторов;

наличие кейса;

дополнительные насадки;

гарантийный срок.

Совет: для редкого домашнего использования достаточно модели с одним аккумулятором, для регулярных работ лучше выбрать комплект с двумя батареями.

Правила эксплуатации и ухода

Чтобы ваш шуруповерт служил долго, соблюдайте несколько простых правил.

Уход за аккумулятором:

прежде чем начать работу, необходимо полностью зарядить аккумулятор;

не допускайте полного разряда;

храните аккумуляторы при температуре от +10 до +25 градусов;

для длительного хранения поддерживайте заряд 40–60%.

Обслуживание механической части:

регулярно очищайте вентиляционные отверстия;

смазывайте патрон специальной смазкой раз в три — шесть месяцев;

избегайте попадания металлической стружки в корпус.

Правила зарядки:

используйте только оригинальные зарядные устройства;

не оставляйте батарею на зарядке после полного заряда;

давайте остыть инструменту перед зарядкой после интенсивной работы.

Правильно подобранный аккумуляторный шуруповерт станет верным помощником в любых ремонтных работах. Главное — четко определить свои потребности и не переплачивать за ненужные функции.