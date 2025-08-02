Как выбрать аккумуляторный шуруповерт: полный гид

Правильно подобранный аккумуляторный шуруповерт значительно упрощает строительные и ремонтные работы. Но как выбрать достойную модель среди сотен вариантов? В новом материале NEWS.ru разберемся, как выбрать шуруповерт аккумуляторный, который будет соответствовать вашим потребностям.
Как выбрать аккумуляторный шуруповерт: определяем назначение инструмента
Для повседневных задач дома:
работы, требующие небольших усилий;
напряжение: 12–18 В;
момент силы: 25–35 Нм;
в комплекте один-два аккумулятора.
Для работы специалиста:
интенсивная эксплуатация;
мощность: 18–36 В;
крутящий момент: от 50 Нм;
быстрая зарядка.
Как выбрать аккумуляторный шуруповерт: основные технические параметры
Тип аккумулятора:
литийионные (Li-Ion): легкие, без эффекта памяти;
никель-кадмиевые (Ni-Cd): работают при минусовых температурах;
никель-металлгидридные (Ni-MH): средний вариант.
Емкость батареи:
1,5–2,0 Ач: для периодического использования;
3,0–5,0 Ач: для продолжительных работ;
6,0 Ач и более: профессиональные модели.
Крутящий момент:
10–15 Нм: легкий монтаж;
20–35 Нм: универсальные модели;
50+ Нм: работа с твердыми материалами.
Как выбрать аккумуляторный шуруповерт
Как выбрать аккумуляторный шуруповерт: дополнительные функции
Полезные опции:
регулировка скорости вращения;
подсветка рабочей зоны;
индикатор заряда батареи;
быстрозажимной патрон;
реверс, другими словами — обратный ход.
Эргономика:
вес инструмента: 1,0–1,8 килограмма;
антискользящее покрытие рукоятки;
балансировка центра тяжести.
Как выбрать аккумуляторный шуруповерт: проверка перед покупкой
Тест-драйв в магазине:
оцените удобство хвата;
проверьте работу реверса;
протестируйте регулировку скорости;
обратите внимание на уровень вибрации.
Комплектация:
количество аккумуляторов;
наличие кейса;
дополнительные насадки;
гарантийный срок.
Совет: для редкого домашнего использования достаточно модели с одним аккумулятором, для регулярных работ лучше выбрать комплект с двумя батареями.
Правила эксплуатации и ухода
Чтобы ваш шуруповерт служил долго, соблюдайте несколько простых правил.
Уход за аккумулятором:
прежде чем начать работу, необходимо полностью зарядить аккумулятор;
не допускайте полного разряда;
храните аккумуляторы при температуре от +10 до +25 градусов;
для длительного хранения поддерживайте заряд 40–60%.
Обслуживание механической части:
регулярно очищайте вентиляционные отверстия;
смазывайте патрон специальной смазкой раз в три — шесть месяцев;
избегайте попадания металлической стружки в корпус.
Правила зарядки:
используйте только оригинальные зарядные устройства;
не оставляйте батарею на зарядке после полного заряда;
давайте остыть инструменту перед зарядкой после интенсивной работы.
Правильно подобранный аккумуляторный шуруповерт станет верным помощником в любых ремонтных работах. Главное — четко определить свои потребности и не переплачивать за ненужные функции.