Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 августа 2025 в 18:30

Как выбрать аккумуляторный шуруповерт: полный гид

Как выбрать аккумуляторный шуруповерт: полный гид Как выбрать аккумуляторный шуруповерт: полный гид Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Правильно подобранный аккумуляторный шуруповерт значительно упрощает строительные и ремонтные работы. Но как выбрать достойную модель среди сотен вариантов? В новом материале NEWS.ru разберемся, как выбрать шуруповерт аккумуляторный, который будет соответствовать вашим потребностям.

Как выбрать аккумуляторный шуруповерт: определяем назначение инструмента

Для повседневных задач дома:

  • работы, требующие небольших усилий;

  • напряжение: 12–18 В;

  • момент силы: 25–35 Нм;

  • в комплекте один-два аккумулятора.

Для работы специалиста:

  • интенсивная эксплуатация;

  • мощность: 18–36 В;

  • крутящий момент: от 50 Нм;

  • быстрая зарядка.

Как выбрать аккумуляторный шуруповерт: основные технические параметры

Тип аккумулятора:

  • литийионные (Li-Ion): легкие, без эффекта памяти;

  • никель-кадмиевые (Ni-Cd): работают при минусовых температурах;

  • никель-металлгидридные (Ni-MH): средний вариант.

Емкость батареи:

  • 1,5–2,0 Ач: для периодического использования;

  • 3,0–5,0 Ач: для продолжительных работ;

  • 6,0 Ач и более: профессиональные модели.

Крутящий момент:

  • 10–15 Нм: легкий монтаж;

  • 20–35 Нм: универсальные модели;

  • 50+ Нм: работа с твердыми материалами.

Как выбрать аккумуляторный шуруповерт Как выбрать аккумуляторный шуруповерт Фото: Leonie Asendorpf/dpa/Global Look Press

Как выбрать аккумуляторный шуруповерт: дополнительные функции

Полезные опции:

  • регулировка скорости вращения;

  • подсветка рабочей зоны;

  • индикатор заряда батареи;

  • быстрозажимной патрон;

  • реверс, другими словами — обратный ход.

Эргономика:

  • вес инструмента: 1,0–1,8 килограмма;

  • антискользящее покрытие рукоятки;

  • балансировка центра тяжести.

Как выбрать аккумуляторный шуруповерт: проверка перед покупкой

Тест-драйв в магазине:

  • оцените удобство хвата;

  • проверьте работу реверса;

  • протестируйте регулировку скорости;

  • обратите внимание на уровень вибрации.

Комплектация:

  • количество аккумуляторов;

  • наличие кейса;

  • дополнительные насадки;

  • гарантийный срок.

Совет: для редкого домашнего использования достаточно модели с одним аккумулятором, для регулярных работ лучше выбрать комплект с двумя батареями.

Правила эксплуатации и ухода

Чтобы ваш шуруповерт служил долго, соблюдайте несколько простых правил.

Уход за аккумулятором:

  • прежде чем начать работу, необходимо полностью зарядить аккумулятор;

  • не допускайте полного разряда;

  • храните аккумуляторы при температуре от +10 до +25 градусов;

  • для длительного хранения поддерживайте заряд 40–60%.

Обслуживание механической части:

  • регулярно очищайте вентиляционные отверстия;

  • смазывайте патрон специальной смазкой раз в три — шесть месяцев;

  • избегайте попадания металлической стружки в корпус.

Правила зарядки:

  • используйте только оригинальные зарядные устройства;

  • не оставляйте батарею на зарядке после полного заряда;

  • давайте остыть инструменту перед зарядкой после интенсивной работы.

Правильно подобранный аккумуляторный шуруповерт станет верным помощником в любых ремонтных работах. Главное — четко определить свои потребности и не переплачивать за ненужные функции.

ремонт
выбор
инструменты
качества
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Любителям фестиваля Signal сообщили неприятную новость
Автоэксперт раскритиковал инициативу ограничить срок службы легковых машин
Анастасия Волочкова рассказала, кто из продюсеров помог ей стать певицей
Россиян предупредили о грядущем росте цен на красную рыбу
Мусорный бизнес наворовал 33 млн рублей
Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Возле резиденции Путина задержали странного человека
Россияне оценили сообщения о блокировке WhatsApp осенью
Труп год гнил в лесу: маньяк из Череповца хранил трусы всех своих жертв
Знойная жара до +40 градусов? Погода в Москве в конце августа: чего ждать
Два новорожденных северных олененка пополнили Ленинградский зоопарк
Между Москвой и популярным курортом запустят новый поезд
Зонт не спасет. Москву накрыло сильным дождем: самые яркие кадры непогоды
В Подмосковье мигрант с ножом напал на спасателя
Швейцария раскрыла, как она ответит США на рекордно высокие пошлины
Известный продюсер дал прогноз на второй брак Дибровой
В МИД РФ назначили главу департамента Северной Атлантики
На Западе ополчились против Трампа за попытки запугать Россию
Женщины устроили погоню за извращенцем в колготках
Российскому алкогиганту предложили перейти на торговлю хлебом
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.