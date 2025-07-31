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31 июля 2025 в 16:30

Обалденный ужин всего за 15 минут: вешенки в сметане на скорую руку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Обалденный ужин можно приготовить всего за 15 минут. В этом поможет рецепт вешенок в сметане. Во время приготовления грибы сохраняют свою плотную структуру, но пропитываются ароматом сливочного соуса с нотками чеснока и зелени.

Для приготовления обжарьте 500 г вешенок, нарезанных крупными кусочками, на среднем огне 5–7 минут до золотистого цвета. Добавьте 1 измельченную луковицу и 2 зубчика чеснока, обжаривайте еще 3 минуты. Влейте 200 г сметаны 20% жирности, посолите, поперчите, добавьте щепотку мускатного ореха и тушите под крышкой 5 минут на медленном огне.

Перед подачей посыпьте грибы рубленой петрушкой и укропом. Подавайте с картофельным пюре, гречневой кашей или просто с ломтиком хлеба — это блюдо на скорую руку покорит вас сочетанием простоты и изысканного вкуса!

Ранее стало известно, как приготовить богатую белком запеканку из капусты и фарша. В ней всего 180 ккал.

грибы
вешенки
рецепты
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
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