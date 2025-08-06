Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 августа 2025 в 17:00

Воздушный пирог без возни с тестом — можно готовить хоть одной рукой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пирог на кефире — это простое и вкусное решение, когда хочется домашней выпечки без лишних хлопот. Нежное тесто с ягодной начинкой готовится быстро и не требует специальных навыков. Такой пирог станет отличным вариантом для чаепития или неожиданного визита гостей.

Ингредиенты:

  • кефир — 1 стакан;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 0,5 стакана;
  • мука — 1,5 стакана;
  • сода — 0,5 ч. л.;
  • соль — щепотка;
  • ягоды или варенье — 1 стакан;
  • растительное масло — для смазывания формы.

Приготовление:

  1. Взбейте яйцо с сахаром, добавьте кефир и соду.
  2. Постепенно введите муку, перемешивая до однородности.
  3. Форму смажьте маслом, вылейте половину теста.
  4. Разложите ягоды, залейте оставшимся тестом.
  5. Выпекайте 25 минут при 180 °C.

Подавайте пирог теплым или охлажденным. Он хорош как самостоятельное лакомство, так и со сметаной или взбитыми сливками.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

еда
пироги
кефир
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
