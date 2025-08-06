Воздушный пирог без возни с тестом — можно готовить хоть одной рукой

Пирог на кефире — это простое и вкусное решение, когда хочется домашней выпечки без лишних хлопот. Нежное тесто с ягодной начинкой готовится быстро и не требует специальных навыков. Такой пирог станет отличным вариантом для чаепития или неожиданного визита гостей.
Ингредиенты:
- кефир — 1 стакан;
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 0,5 стакана;
- мука — 1,5 стакана;
- сода — 0,5 ч. л.;
- соль — щепотка;
- ягоды или варенье — 1 стакан;
- растительное масло — для смазывания формы.
Приготовление:
- Взбейте яйцо с сахаром, добавьте кефир и соду.
- Постепенно введите муку, перемешивая до однородности.
- Форму смажьте маслом, вылейте половину теста.
- Разложите ягоды, залейте оставшимся тестом.
- Выпекайте 25 минут при 180 °C.
Подавайте пирог теплым или охлажденным. Он хорош как самостоятельное лакомство, так и со сметаной или взбитыми сливками.
