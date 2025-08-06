Воздушный пирог без возни с тестом — можно готовить хоть одной рукой

Пирог на кефире — это простое и вкусное решение, когда хочется домашней выпечки без лишних хлопот. Нежное тесто с ягодной начинкой готовится быстро и не требует специальных навыков. Такой пирог станет отличным вариантом для чаепития или неожиданного визита гостей.

Ингредиенты:

кефир — 1 стакан;

яйцо — 1 шт.;

сахар — 0,5 стакана;

мука — 1,5 стакана;

сода — 0,5 ч. л.;

соль — щепотка;

ягоды или варенье — 1 стакан;

растительное масло — для смазывания формы.

Приготовление:

Взбейте яйцо с сахаром, добавьте кефир и соду. Постепенно введите муку, перемешивая до однородности. Форму смажьте маслом, вылейте половину теста. Разложите ягоды, залейте оставшимся тестом. Выпекайте 25 минут при 180 °C.

Подавайте пирог теплым или охлажденным. Он хорош как самостоятельное лакомство, так и со сметаной или взбитыми сливками.

