10 декабря 2025 в 04:01

Забыли про жесткую говядину с этим простым секретом — теперь готовлю нежное мясо по-самарски

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Я долго искал способ готовить говядину так, чтобы она всегда получалась мягкой. И нашел его в этом рецепте — маринованные огурцы творят настоящие чудеса!

Для блюда мне понадобится: говядина (800 г), маринованные огурцы (3 шт.), лук (2 шт.), сметана (3 ст. л.), чеснок (2-3 зубчика), кориандр (0,5 ч. л.), соль, перец, растительное масло.

Говядину нарезаю кубиками среднего размера. В толстостенной кастрюле или сотейнике хорошо разогреваю масло и обжариваю мясо партиями до румяной корочки со всех сторон. Возвращаю всю говядину в кастрюлю, добавляю нарезанный полукольцами лук и пассерую до мягкости лука. Маринованные огурцы нарезаю тонкой соломкой и добавляю к мясу. Вливаю сметану, добавляю молотый кориандр, выдавливаю чеснок. Заливаю водой так, чтобы жидкость покрывала мясо примерно наполовину. Солю, перчу по вкусу. Довожу до кипения, затем убавляю огонь до минимального. Накрываю крышкой и томлю 1,5 часа. Если жидкость выкипает, подливаю немного горячей воды. В результате говядина становится очень мягкой, а соус приобретает насыщенный вкус с приятной кислинкой от огурцов. Подаю с картофельным пюре, пастой или гречневой кашей.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.

