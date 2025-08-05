Ароматный хого с мясом и овощами — суперский рецепт из Китая

Ароматный хого с мясом и овощами — суперский рецепт из Китая

Хого — это традиционный китайский суп, который сочетает насыщенный бульон, нежное мясо и свежие овощи. Готовится такое блюдо быстро и просто, но получается невероятно ароматным и сытным. Идеальный вариант для холодного вечера, когда хочется чего-то согревающего и вкусного.

Ингредиенты:

говядина или баранина — 400 г;

китайская капуста — 200 г;

грибы шиитаке — 100 г;

тофу — 150 г;

зеленый лук — 3 стебля;

имбирь — 20 г;

чеснок — 3 зубчика;

соевый соус — 50 мл;

куриный бульон — 1 л;

специи (бадьян, корица) — по вкусу;

растительное масло — 2 ст. л.

Приготовление:

Мясо нарежьте тонкими ломтиками. Имбирь и чеснок обжарьте на масле одну минуту. Добавьте мясо и обжарьте до легкой корочки. Влейте бульон, доведите до кипения. Добавьте соевый соус и специи, варите 15 минут. Положите нарезанные овощи и тофу, готовьте пять минут.

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