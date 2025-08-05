Ароматный хого с мясом и овощами — суперский рецепт из Китая

Хого — это традиционный китайский суп, который сочетает насыщенный бульон, нежное мясо и свежие овощи. Готовится такое блюдо быстро и просто, но получается невероятно ароматным и сытным. Идеальный вариант для холодного вечера, когда хочется чего-то согревающего и вкусного.
Ингредиенты:
- говядина или баранина — 400 г;
- китайская капуста — 200 г;
- грибы шиитаке — 100 г;
- тофу — 150 г;
- зеленый лук — 3 стебля;
- имбирь — 20 г;
- чеснок — 3 зубчика;
- соевый соус — 50 мл;
- куриный бульон — 1 л;
- специи (бадьян, корица) — по вкусу;
- растительное масло — 2 ст. л.
Приготовление:
- Мясо нарежьте тонкими ломтиками.
- Имбирь и чеснок обжарьте на масле одну минуту.
- Добавьте мясо и обжарьте до легкой корочки.
- Влейте бульон, доведите до кипения.
- Добавьте соевый соус и специи, варите 15 минут.
- Положите нарезанные овощи и тофу, готовьте пять минут.
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