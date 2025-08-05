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05 августа 2025 в 16:40

Ароматный хого с мясом и овощами — суперский рецепт из Китая

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хого — это традиционный китайский суп, который сочетает насыщенный бульон, нежное мясо и свежие овощи. Готовится такое блюдо быстро и просто, но получается невероятно ароматным и сытным. Идеальный вариант для холодного вечера, когда хочется чего-то согревающего и вкусного.

Ингредиенты:

  • говядина или баранина — 400 г;
  • китайская капуста — 200 г;
  • грибы шиитаке — 100 г;
  • тофу — 150 г;
  • зеленый лук — 3 стебля;
  • имбирь — 20 г;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • соевый соус — 50 мл;
  • куриный бульон — 1 л;
  • специи (бадьян, корица) — по вкусу;
  • растительное масло — 2 ст. л.

Приготовление:

  1. Мясо нарежьте тонкими ломтиками.
  2. Имбирь и чеснок обжарьте на масле одну минуту.
  3. Добавьте мясо и обжарьте до легкой корочки.
  4. Влейте бульон, доведите до кипения.
  5. Добавьте соевый соус и специи, варите 15 минут.
  6. Положите нарезанные овощи и тофу, готовьте пять минут.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

еда
супы
рецепты
Китай
мясо
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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