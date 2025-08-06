Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 14:00

Томатный суп с курицей и стручковой фасолью! Быстро и в одной кастрюле

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Томатный суп с курицей и стручковой фасолью! Быстро и в одной кастрюле! Этот насыщенный суп с ярким вкусом средиземноморских трав станет любимым блюдом всей семьи. Идеальное сочетание нежной курицы, свежих томатов и фасоли!

Ингредиенты

  • Куриное филе — 400 г
  • Лук репчатый — 1 крупная головка
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Томаты в собственном соку — 800 г
  • Куриный бульон — 1 л
  • Стручковая фасоль — 200 г
  • Базилик сухой — 1 ч. л.
  • Орегано сухой — 1/2 ч. л.
  • Растительное масло — 1 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Обжариваем основу. Лук и чеснок мелко рубим. Курицу режем кубиками. В кастрюле разогреваем масло, обжариваем лук до прозрачности (5 минут), добавляем чеснок (1 минуту), затем курицу до легкой румяности (4–5 минут).
  2. Варим суп. Добавляем бульон, томаты (разминаем ложкой), специи. Доводим до кипения, варим на медленном огне 10–15 минут.
  3. Добавляем фасоль. Стручковую фасоль нарезаем на 2–3 части, закладываем в суп и готовим еще 10 минут до мягкости.

Подача: украшаем свежим базиликом и подаём с хрустящими гренками.

Ранее мы готовили бюджетный кулеш, или полевой суп. Простое пшено и крылья, а суп — отпад!

супы
фасоль
простой рецепт
курица
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России отразили атаку ВСУ по Ростовской области
«Действительно опасен»: врач предостерегла от сна в одной позе
Вакцина по ОМС? Гинцбург — о революционном лекарстве от рака
Полицейский-вуайерист попался свои коллегам в Японии
Правительство Италии решило улучшить себе жизнь за деньги НАТО
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пенсию
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Экс-замглавы Росгвардии останется в СИЗО
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.