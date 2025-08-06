Томатный суп с курицей и стручковой фасолью! Быстро и в одной кастрюле! Этот насыщенный суп с ярким вкусом средиземноморских трав станет любимым блюдом всей семьи. Идеальное сочетание нежной курицы, свежих томатов и фасоли!
Ингредиенты
- Куриное филе — 400 г
- Лук репчатый — 1 крупная головка
- Чеснок — 2 зубчика
- Томаты в собственном соку — 800 г
- Куриный бульон — 1 л
- Стручковая фасоль — 200 г
- Базилик сухой — 1 ч. л.
- Орегано сухой — 1/2 ч. л.
- Растительное масло — 1 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
Приготовление
- Обжариваем основу. Лук и чеснок мелко рубим. Курицу режем кубиками. В кастрюле разогреваем масло, обжариваем лук до прозрачности (5 минут), добавляем чеснок (1 минуту), затем курицу до легкой румяности (4–5 минут).
- Варим суп. Добавляем бульон, томаты (разминаем ложкой), специи. Доводим до кипения, варим на медленном огне 10–15 минут.
- Добавляем фасоль. Стручковую фасоль нарезаем на 2–3 части, закладываем в суп и готовим еще 10 минут до мягкости.
Подача: украшаем свежим базиликом и подаём с хрустящими гренками.
Ранее мы готовили бюджетный кулеш, или полевой суп. Простое пшено и крылья, а суп — отпад!