Томатный суп с курицей и стручковой фасолью! Быстро и в одной кастрюле! Этот насыщенный суп с ярким вкусом средиземноморских трав станет любимым блюдом всей семьи. Идеальное сочетание нежной курицы, свежих томатов и фасоли!

Ингредиенты

Куриное филе — 400 г

Лук репчатый — 1 крупная головка

Чеснок — 2 зубчика

Томаты в собственном соку — 800 г

Куриный бульон — 1 л

Стручковая фасоль — 200 г

Базилик сухой — 1 ч. л.

Орегано сухой — 1/2 ч. л.

Растительное масло — 1 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Обжариваем основу. Лук и чеснок мелко рубим. Курицу режем кубиками. В кастрюле разогреваем масло, обжариваем лук до прозрачности (5 минут), добавляем чеснок (1 минуту), затем курицу до легкой румяности (4–5 минут). Варим суп. Добавляем бульон, томаты (разминаем ложкой), специи. Доводим до кипения, варим на медленном огне 10–15 минут. Добавляем фасоль. Стручковую фасоль нарезаем на 2–3 части, закладываем в суп и готовим еще 10 минут до мягкости.

Подача: украшаем свежим базиликом и подаём с хрустящими гренками.

