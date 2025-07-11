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11 июля 2025 в 18:19

Добавили к курочке апельсин и обалдели — этот салат стал любимцем семьи

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Неожиданное сочетание курицы, апельсинов и соленой феты создает удивительно гармоничный вкус. Этот свежий салат с яркими цитрусовыми нотками станет прекрасным вариантом как для повседневного ужина, так и для праздничного стола.

Ингредиенты на 4 порции:

  • кочанный салат — 300 г;
  • куриное филе — 400 г;
  • молотый кориандр — 1 ч. л.;
  • соль — по вкусу;
  • петрушка — 5–6 веточек;
  • зеленый лук — 5–6 перьев;
  • фета — 120 г;
  • апельсины — 2 шт.;
  • грецкие орехи — 70 г.

Для заправки:

  • белый винный уксус — 50 мл;
  • оливковое масло — 50 мл;
  • соль и черный перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Куриное филе натираем кориандром, солим и перчим. Обжариваем на растительном масле до готовности.
  2. Апельсины очищаем, нарезаем ломтиками.
  3. Салатные листья рвем руками, зелень мелко рубим.
  4. Остывшую курицу нарезаем кусочками, соединяем с салатом, апельсинами, зеленью, орехами и раскрошенной фетой.
  5. Взбиваем заправку из уксуса, масла, соли и перца, поливаем салат перед подачей.

Ранее сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом.

салаты
рецепты
курица
апельсины
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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