Добавили к курочке апельсин и обалдели — этот салат стал любимцем семьи

Неожиданное сочетание курицы, апельсинов и соленой феты создает удивительно гармоничный вкус. Этот свежий салат с яркими цитрусовыми нотками станет прекрасным вариантом как для повседневного ужина, так и для праздничного стола.
Ингредиенты на 4 порции:
- кочанный салат — 300 г;
- куриное филе — 400 г;
- молотый кориандр — 1 ч. л.;
- соль — по вкусу;
- петрушка — 5–6 веточек;
- зеленый лук — 5–6 перьев;
- фета — 120 г;
- апельсины — 2 шт.;
- грецкие орехи — 70 г.
Для заправки:
- белый винный уксус — 50 мл;
- оливковое масло — 50 мл;
- соль и черный перец — по вкусу.
Приготовление:
- Куриное филе натираем кориандром, солим и перчим. Обжариваем на растительном масле до готовности.
- Апельсины очищаем, нарезаем ломтиками.
- Салатные листья рвем руками, зелень мелко рубим.
- Остывшую курицу нарезаем кусочками, соединяем с салатом, апельсинами, зеленью, орехами и раскрошенной фетой.
- Взбиваем заправку из уксуса, масла, соли и перца, поливаем салат перед подачей.
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