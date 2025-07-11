Добавили к курочке апельсин и обалдели — этот салат стал любимцем семьи

Добавили к курочке апельсин и обалдели — этот салат стал любимцем семьи

Неожиданное сочетание курицы, апельсинов и соленой феты создает удивительно гармоничный вкус. Этот свежий салат с яркими цитрусовыми нотками станет прекрасным вариантом как для повседневного ужина, так и для праздничного стола.

Ингредиенты на 4 порции:

кочанный салат — 300 г;

куриное филе — 400 г;

молотый кориандр — 1 ч. л.;

соль — по вкусу;

петрушка — 5–6 веточек;

зеленый лук — 5–6 перьев;

фета — 120 г;

апельсины — 2 шт.;

грецкие орехи — 70 г.

Для заправки:

белый винный уксус — 50 мл;

оливковое масло — 50 мл;

соль и черный перец — по вкусу.

Приготовление:

Куриное филе натираем кориандром, солим и перчим. Обжариваем на растительном масле до готовности. Апельсины очищаем, нарезаем ломтиками. Салатные листья рвем руками, зелень мелко рубим. Остывшую курицу нарезаем кусочками, соединяем с салатом, апельсинами, зеленью, орехами и раскрошенной фетой. Взбиваем заправку из уксуса, масла, соли и перца, поливаем салат перед подачей.

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