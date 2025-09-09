Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 13:30

Нежная треска под сырной шубой: тает во рту и корочка золотистая



Нежная треска под сырной шубой в сметанном соусе! Простое и изысканное блюдо для семейного ужина! Рыба тает во рту, а аппетитная золотистая корочка из сыра дополняет нежный вкус. Безупречное сочетание легкости и сытности.

Ингредиенты

  • Треска или минтай — 800 г
  • Сметана — 150 г
  • Сыр твердый — 100 г
  • Яйцо куриное — 1 шт.
  • Мука пшеничная — 50 г
  • Вода питьевая — 250 мл
  • Специи для рыбы — по вкусу
  • Зелень свежая — небольшой пучок
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Размороженную рыбу нарезаем порционными кусками, натираем солью и специями для рыбы. В отдельной кастрюле смешиваем сметану, яйцо и муку, тщательно взбиваем венчиком до однородности. Ставим смесь на медленный огонь, постепенно вливаем воду, непрерывно помешивая, и доводим до кипения.
  2. Рыбу выкладываем в форму для запекания, заливаем готовым сметанным соусом и посыпаем тертым сыром. Запекаем в разогретой до 180 градусов духовке в течение 40 минут до образования румяной корочки. Подаем блюдо горячим, украсив свежей зеленью.

Ранее мы готовили сливочный минтай под сырной шапочкой! Нежнейшая рыбка в соусе.

рыба
треска
минтай
ужин
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
