Нежная треска под сырной шубой: тает во рту и корочка золотистая

Нежная треска под сырной шубой в сметанном соусе! Простое и изысканное блюдо для семейного ужина! Рыба тает во рту, а аппетитная золотистая корочка из сыра дополняет нежный вкус. Безупречное сочетание легкости и сытности.
Ингредиенты
- Треска или минтай — 800 г
- Сметана — 150 г
- Сыр твердый — 100 г
- Яйцо куриное — 1 шт.
- Мука пшеничная — 50 г
- Вода питьевая — 250 мл
- Специи для рыбы — по вкусу
- Зелень свежая — небольшой пучок
- Соль — по вкусу
Приготовление
- Размороженную рыбу нарезаем порционными кусками, натираем солью и специями для рыбы. В отдельной кастрюле смешиваем сметану, яйцо и муку, тщательно взбиваем венчиком до однородности. Ставим смесь на медленный огонь, постепенно вливаем воду, непрерывно помешивая, и доводим до кипения.
- Рыбу выкладываем в форму для запекания, заливаем готовым сметанным соусом и посыпаем тертым сыром. Запекаем в разогретой до 180 градусов духовке в течение 40 минут до образования румяной корочки. Подаем блюдо горячим, украсив свежей зеленью.
Ранее мы готовили сливочный минтай под сырной шапочкой! Нежнейшая рыбка в соусе.