Нежная треска под сырной шубой: тает во рту и корочка золотистая

Нежная треска под сырной шубой в сметанном соусе! Простое и изысканное блюдо для семейного ужина! Рыба тает во рту, а аппетитная золотистая корочка из сыра дополняет нежный вкус. Безупречное сочетание легкости и сытности.

Ингредиенты

Треска или минтай — 800 г

Сметана — 150 г

Сыр твердый — 100 г

Яйцо куриное — 1 шт.

Мука пшеничная — 50 г

Вода питьевая — 250 мл

Специи для рыбы — по вкусу

Зелень свежая — небольшой пучок

Соль — по вкусу

Приготовление

Размороженную рыбу нарезаем порционными кусками, натираем солью и специями для рыбы. В отдельной кастрюле смешиваем сметану, яйцо и муку, тщательно взбиваем венчиком до однородности. Ставим смесь на медленный огонь, постепенно вливаем воду, непрерывно помешивая, и доводим до кипения. Рыбу выкладываем в форму для запекания, заливаем готовым сметанным соусом и посыпаем тертым сыром. Запекаем в разогретой до 180 градусов духовке в течение 40 минут до образования румяной корочки. Подаем блюдо горячим, украсив свежей зеленью.

