23 ноября 2025 в 02:11

Мой секрет сочной рыбы — йогурт. Готовлю нежное филе в необычном маринаде к обеду или ужину

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Ужин за 25 минут, минимум калорий и максимум белка — этот рецепт идеален для тех, кто следит за питанием, но не хочет жертвовать вкусом.

250 г лука нарезаю полукольцами и обжариваю на 5 мл оливкового масла до мягкости. 500 г рыбного филе нарезаю порционными кусочками, добавляю к луку и жарю по 2–3 минуты с каждой стороны до легкой корочки.

Заливаю рыбу с луком 300 мл натурального йогурта без добавок, солю и перчу по вкусу. Аккуратно перемешиваю, накрываю крышкой и томлю на медленном огне 15–20 минут. Подаю горячей, полив образовавшимся соусом, с рисом или овощным гарниром.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

