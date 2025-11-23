Мой секрет сочной рыбы — йогурт. Готовлю нежное филе в необычном маринаде к обеду или ужину

Ужин за 25 минут, минимум калорий и максимум белка — этот рецепт идеален для тех, кто следит за питанием, но не хочет жертвовать вкусом.

250 г лука нарезаю полукольцами и обжариваю на 5 мл оливкового масла до мягкости. 500 г рыбного филе нарезаю порционными кусочками, добавляю к луку и жарю по 2–3 минуты с каждой стороны до легкой корочки.

Заливаю рыбу с луком 300 мл натурального йогурта без добавок, солю и перчу по вкусу. Аккуратно перемешиваю, накрываю крышкой и томлю на медленном огне 15–20 минут. Подаю горячей, полив образовавшимся соусом, с рисом или овощным гарниром.

