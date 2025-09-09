Хрустящие гужоны из минтая! Обалденная вкуснятина на ужин и перекус

Хрустящие золотистые гужоны из минтая с острым майонезом — это изысканная закуска, которая украсит любой праздничный стол! Нежное рыбное филе в воздушной корочке и пикантный соус создают идеальный дуэт.

Приготовьте майонез: взбейте 2 желтка с 2 ч. л. горчицы, 1 ч. л. соли и 1/2 ч. л. сахара. Не переставая взбивать, тонкой струйкой влейте 330 мл масла. Добавьте 2 ст. л. уксуса и 1 ч. л. томатной пасты. Охладите. Нарежьте 4 филе минтая брусочками. Посолите, поперчите. Обваляйте каждый кусочек в 150 г муки, затем в трех взбитых яйцах, а после — в 150 г хлебных крошек. Разогрейте масло для фритюра (170–180 °C). Обжаривайте гужоны порциями 3–4 минуты до румяности. Выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки масла.

Подавайте сразу с острым майонезом и долькой лимона. Хрустящая корочка и тающая во рту рыба никого не оставят равнодушным! Это блюдо отлично сочетается с легким салатом и хрустящим багетом.

