Фанаты «Локомотива» атаковали соцсети Леди Гаги

Фанаты футбольного клуба «Локомотив» выразили свою радость в адрес 19-летнего футболиста Алексея Батракова, перепев отрывок из хита Леди Гаги Bad Romance после того, как он забил гол в матче против «Спартака», передает «СтарХит». Вместо оригинального текста они подставили имя и фамилию спортсмена.

Позже поздравления Батракову появились и в комментариях под публикациями певицы в социальных сетях. К обсуждению подключились и другие пользователи из России, для которых активное общение в комментариях под публикациями Леди Гаги вполне привычно. Люди массово пишут строчки, которые перепели фанаты: «Lesha Batrako-o-o-o-v».

Ранее пресс-служба «Спартака» сообщила о переходе защитника Ильи Самошникова из «Локомотива». 27-летний футболист подписал контракт с «красно-белыми» на три года и получил 14-й номер. В «Локомотиве» он провел 70 матчей и забил пять голов.

До этого бывшая футболистка «Локомотива» Ирина Подшибякина сообщила, что разница в возрасте с полузащитником команды Алексеем Батраковым ее не беспокоит. Ее окружение также воспринимает это нормально. Подшибякиной 30 лет, а Батракову 20 лет.