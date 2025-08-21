Суд вынес решение по экс-охраннику Исмаилова в деле о покушении на Руссо

Суд вынес решение по экс-охраннику Исмаилова в деле о покушении на Руссо Экс-охранника Исмаилова признали невиновным в покушении на Руссо

Суд присяжных Московского гарнизонного военного суда признал спортсмена Тархана Эльдукаева невиновным в покушении на певца Авраама Руссо. В 2006 году Эльдукаев работал охранником у предпринимателя Тельмана Исмаилова, передает ТАСС.

При этом Эльдукаева признали виновным в пособничестве в покушении на убийство бизнесменов Гуршумовых. Его адвокат Руслан Закалюжный считает, что подзащитного используют для очернения Исмаилова.

Решение присяжных вызывает недоумение. В суде не было установлено никаких фактических доказательств причастности Эльдукаева к этим преступлениям. Эльдукаев стал инструментом в продолжающихся попытках некоторых силовых ведомств демонизировать Исмаилова, — подчеркнул Закалюжный.

Ранее вышел документальный сериал режиссера Вадима Ватагина «Черкизон. Ад и рай новой России», посвященный Черкизовскому рынку и его создателю Тельману Исмаилову. Сообщается, что в ленте приняли участие музыкальные исполнители Авраам Руссо, Маша Распутина, продюсер Иосиф Пригожин и другие, они рассказали о роли медиамагната в истории страны.