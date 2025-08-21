В МО заявили, что перед ВС России открылся прямой путь на Константиновку

Освобожденное Александро-Шультино стало последним населенным пунктом на пути российских военнослужащих к Константиновке с юго-восточного направления, сообщили ТАСС в Министерстве обороны РФ. О взятии села в оборонном ведомстве рассказали 21 августа, операцию проводили военнослужащие группировки войск «Юг».

Это последний населенный пункт на пути российской армии к Константиновке с юго-восточного направления, — сообщили в ведомстве.

Там также добавили, что при штурме села Александро-Шультино была использована эффективная тактика малых групп. Штурмовики продвигались вперед при поддержке артиллерии и подразделений БПЛА, в том числе зачищая подвалы домов, где укрывались военнослужащие ВСУ.

Тем временем советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что группировка ВСУ в Покровске (Красноармейск) оказалась в оперативном окружении, фактически перерезаны все ведущие в город дороги. По его словам, ВС России прорвали украинскую оборону в районе поселка Чунишино на юго-востоке от Покровска. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.