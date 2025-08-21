В Томске опрокинулся грузовик с сотней свиней

В Томске произошло опрокидывание грузового автомобиля марки «Ивеко», который перевозил сотню свиней, сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области. Причиной происшествия стало недостаточное управление транспортным средством.

Движение на месте ДТП в данный момент не затруднено. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, — отметили в ведомстве.

В результате инцидента никто не пострадал. Сельскохозяйственных животных успешно эвакуировали с места ДТП.

