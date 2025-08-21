Переговоры Путина и Трампа на Аляске
21 августа 2025 в 18:19

В Томске опрокинулся грузовик с сотней свиней

В Томске опрокинулся грузовик, в котором находилась сотня свиней

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Томске произошло опрокидывание грузового автомобиля марки «Ивеко», который перевозил сотню свиней, сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области. Причиной происшествия стало недостаточное управление транспортным средством.

Движение на месте ДТП в данный момент не затруднено. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, — отметили в ведомстве.

В результате инцидента никто не пострадал. Сельскохозяйственных животных успешно эвакуировали с места ДТП.

Ранее на федеральной трассе в Улетовском округе Забайкальского края произошло массовое ДТП с участием четырех большегрузов и одного легкового автомобиля. Среди столкнувшихся транспортных средств оказались КамАЗ, Shacman, Volvo, Lifan и Honda Fit. В результате аварии пострадала водитель легкового автомобиля, ее госпитализировали с травмами.

До этого в Турции в стамбульском районе Санджактепе автобус, следовавший из Токата в Текирдаг, врезался в ограждение на магистрали TEM. Три человека погибли, минимум 20 получили травмы. Водитель потерял контроль над транспортным средством. В автобусе находились 35 пассажиров.

ДТП
грузовики
свиньи
Томск
