Азиатская страна сильно нарастила поставки часов в Россию Статслужба КНР: поставки китайских часов в Россию выросли почти в три раза

Поставки китайских часов и часовых механизмов в Россию выросли почти в три раза, следует из данных статслужбы КНР. Там уточнили, что за первые семь месяцев текущего года РФ закупила у Китая такую продукцию на сумму $208,1 млн (более 16 млрд рублей), это в 2,8 раза больше показателя за тот же период 2024-го.

По данным статистики, поставки китайских часов в РФ были осуществлены за сумму $41,4 млн (свыше 3 млрд рублей). Отмечается, что КНР продавала России наручные и карманные часы, таймеры, ремешки для часов и переключатели с часовым механизмом. При этом среди покупателей такой продукции из Китая РФ расположена на втором месте, в списке лидируют США.

Ранее стало известно, что с начала 2025 года Китай закупил у России газ на сумму $5,69 млрд (более 457 млрд рублей). По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 21,3%.

В таможенном управлении отметили, что Россия занимает лидирующую позицию по поставкам газа в КНР. При этом второе место в этом списке занимает Туркмения, которая с начала текущего года продала Китаю это топливо на $4,95 млрд (свыше 397 млрд рублей). Кроме того, крупными поставщиками газа в КНР являются Казахстан, Мьянма и Узбекистан.