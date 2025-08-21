Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 11:08

Азиатская страна сильно нарастила поставки часов в Россию

Статслужба КНР: поставки китайских часов в Россию выросли почти в три раза

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Поставки китайских часов и часовых механизмов в Россию выросли почти в три раза, следует из данных статслужбы КНР. Там уточнили, что за первые семь месяцев текущего года РФ закупила у Китая такую продукцию на сумму $208,1 млн (более 16 млрд рублей), это в 2,8 раза больше показателя за тот же период 2024-го.

По данным статистики, поставки китайских часов в РФ были осуществлены за сумму $41,4 млн (свыше 3 млрд рублей). Отмечается, что КНР продавала России наручные и карманные часы, таймеры, ремешки для часов и переключатели с часовым механизмом. При этом среди покупателей такой продукции из Китая РФ расположена на втором месте, в списке лидируют США.

Ранее стало известно, что с начала 2025 года Китай закупил у России газ на сумму $5,69 млрд (более 457 млрд рублей). По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 21,3%.

В таможенном управлении отметили, что Россия занимает лидирующую позицию по поставкам газа в КНР. При этом второе место в этом списке занимает Туркмения, которая с начала текущего года продала Китаю это топливо на $4,95 млрд (свыше 397 млрд рублей). Кроме того, крупными поставщиками газа в КНР являются Казахстан, Мьянма и Узбекистан.

Россия
Китай
часы
поставки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме раскритиковали уловку Украины с изменением границ областей
Украина и США согласовали состав группы для переговоров с РФ
Стало известно, зачем москвич вырастил пятикилограммовый лук
Погода в Москве в пятницу, 22 августа: ждать ли сильные дожди и холод
Бойцовская собака разодрала лицо 13-летней девочки
Россия передала Украине трех детей
Альпинисты раскрыли шокирующие детали ЧП с Наговицыной в горах
Психолог рассказала, как правильно избавиться от лишних вещей в доме
Зеленский сделал заявление о статусе русского языка на Украине
На Украине продают странное шведское блюдо с прищепкой для носа
Российские войска освободили новый населенный пункт в Донбассе
Минобороны раскрыло цели ночного удара на Украине
Перечислены ранние симптомы, указывающие на рак крови
Названо главное преимущество ракеты «Кинжал»
Солист «Любэ» высказался об идее добавить в школьную программу песню «Конь»
Гастроэнтеролог Игнатенко объяснила, чем опасна арбузная диета
Терапевт дала советы, как быстро избавиться от отеков на ногах
Охранник букмекерской конторы устроил поножовщину на рабочем месте
В Ростехе сравнили МС-21 с Airbus и Boeing
Мошенники и маньяки «объединились» для обмана россиян
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.