Лепешка с тыквой и сулугуни на завтрак — мини осетинский пирог на сковороде! Просто и вкусно

Утро — это время, когда хочется чего-то вкусного, сытного, но при этом быстрого в приготовлении. Эта лепешка с тыквой и сулугуни станет идеальным решением для такого случая. Напоминая по форме и духу знаменитые осетинские пироги, она готовится всего за 20 минут и не требует возни с духовкой. Нежная сладковатая тыква в сочетании с пикантным рассольным сыром создает удивительно гармоничный вкус, а тонкое тесто, обжариваемое на сковороде, получается одновременно хрустящим и мягким. Это блюдо прекрасно разбудит аппетит и зарядит энергией на весь день, даря ощущение домашнего уюта и праздника.

Для приготовления вам понадобится: 200 г тыквы, 150 г сыра сулугуни, 150 г муки, 100 мл кефира, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, 2 ст. л. растительного масла. Тыкву натрите на мелкой терке, сыр — на крупной. В миске смешайте муку, разрыхлитель и соль. Добавьте кефир и замесите мягкое тесто. Введите тыкву и сыр, аккуратно перемешайте. Тесто разделите на четыре части. Каждую раскатайте в круглую лепешку толщиной около 1 см. Разогрейте сковороду с маслом. Обжаривайте лепешки на среднем огне под крышкой по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Подавайте горячими, сметана или домашний йогурт отлично дополнят вкус.

