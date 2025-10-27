Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 12:43

Этот теплый салат с рыбой перевернул мое представление о полезной еде — готовлю для семьи каждую неделю

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот салат стал для меня настоящим открытием, когда хотелось приготовить что-то одновременно легкое и сытное. Сочетание теплой рыбы и свежих овощей создает удивительную гармонию вкусов, а лимонная заправка придает блюду особую свежесть. Такой салат идеально подходит для ужина после долгого дня.

Я начинаю с варки трески (500 г) с корнем петрушки (1 шт.), луковицей (1 шт.) и морковью (половинка) — это занимает около 20 минут. Пока рыба готовится, запекаю в духовке картошку (2-3 шт.) и оставшуюся морковь (1-2 шт.) до мягкости. Остывшие овощи очищаю и нарезаю кубиками, а рыбу аккуратно разбираю руками, удаляя все косточки. Смешиваю треску с овощами, добавляю мелко нарезанный красный лук (2 шт.), петрушку (несколько веточек) и листья салата айсберг (4-5 листиков). Для заправки использую рыбный бульон (100 мл), оливковое масло (2 ст. л.) и сок половины лимона — получается невероятно ароматно. Поливаю салат этой заправкой и сразу подаю.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

Читайте также
Сырники больше не делаю. Нашла рецепт проще! Творожные рулетики-улитки с орехами и яблоками — вкусно и необычно
Общество
Сырники больше не делаю. Нашла рецепт проще! Творожные рулетики-улитки с орехами и яблоками — вкусно и необычно
Превратила обычную печень в гору деликатеса: печеночные трубочки — бюджетная закуска, которая улетает со стола первой
Общество
Превратила обычную печень в гору деликатеса: печеночные трубочки — бюджетная закуска, которая улетает со стола первой
Как топить печь, чтобы дров уходило вдвое меньше: проверенный деревенский способ с хитрой укладкой поленьев
Общество
Как топить печь, чтобы дров уходило вдвое меньше: проверенный деревенский способ с хитрой укладкой поленьев
Готовлю паштет из куриной печени — нежнее не бывает
Семья и жизнь
Готовлю паштет из куриной печени — нежнее не бывает
Улетает со стола быстрее новомодных салатов: готовим слоеный шпротный салат — железобетонно понравится всем гостям
Общество
Улетает со стола быстрее новомодных салатов: готовим слоеный шпротный салат — железобетонно понравится всем гостям
еда
салаты
рыба
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Крыму стабилизировалась ситуация с поставками топлива
Лунный календарь для квашения капусты осенью-2025
Песков сделал заявление по украинскому плану Трампа, озвученному на Аляске
Риелтор раскрыл, кому из россиян грозит НДФЛ при продаже недвижимости
Пальчики оближешь: пряный сырный суп с чесноком всего за 30 минут
В Кремле раскрыли, чем руководствуется Россия в переговорах с США
Международная выставка «Интерполитех-2025» состоится в Москве
Погода в Москве во вторник, 28 октября: ждать ли ночных заморозков и снега
Ученые нашли несколько тысяч таинственных подводных объектов
Инсульты вытащили педофила из СИЗО: уральского растлителя отпустили домой
Под Калининградом нашли янтарь рекордного размера
В Кремле оценили слова Трампа о ядерной подлодке США у берегов России
Стали известны подробности убийства учительницы под Оренбургом
В Кремле рассказали о готовности России наладить отношения с США
В Кремле оценили влияние испытаний «Буревестника» на отношения с США
В Кремле назвали одну из главных целей разработки «Буревестника»
Песков поставил точку в истерии ЕС из-за «Буревестника»
Китай ответил Евросоюзу на введенные из-за хороших отношений с РФ санкции
Железнодорожная логистика ВСУ в Донбассе попала под удар ВС России
Военкор рассказал, кто стоит за атаками ВСУ на Белгородское водохранилище
Дальше
Самое популярное
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато
Общество

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато

Сажаешь в ноябре — в апреле вырастает куст с красными и розовыми помпонами: не многолетник, а сказка
Общество

Сажаешь в ноябре — в апреле вырастает куст с красными и розовыми помпонами: не многолетник, а сказка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.