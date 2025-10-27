Этот теплый салат с рыбой перевернул мое представление о полезной еде — готовлю для семьи каждую неделю

Этот салат стал для меня настоящим открытием, когда хотелось приготовить что-то одновременно легкое и сытное. Сочетание теплой рыбы и свежих овощей создает удивительную гармонию вкусов, а лимонная заправка придает блюду особую свежесть. Такой салат идеально подходит для ужина после долгого дня.

Я начинаю с варки трески (500 г) с корнем петрушки (1 шт.), луковицей (1 шт.) и морковью (половинка) — это занимает около 20 минут. Пока рыба готовится, запекаю в духовке картошку (2-3 шт.) и оставшуюся морковь (1-2 шт.) до мягкости. Остывшие овощи очищаю и нарезаю кубиками, а рыбу аккуратно разбираю руками, удаляя все косточки. Смешиваю треску с овощами, добавляю мелко нарезанный красный лук (2 шт.), петрушку (несколько веточек) и листья салата айсберг (4-5 листиков). Для заправки использую рыбный бульон (100 мл), оливковое масло (2 ст. л.) и сок половины лимона — получается невероятно ароматно. Поливаю салат этой заправкой и сразу подаю.

