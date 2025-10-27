Подаю его ко всем салатам, мясу и даже просто намазываю на хлеб: вкуснейший соус готовится за 5 минут и делает кожу чистой

Этот зеленый соус стал моим фаворитом — теперь я подаю его ко всем салатам, мясу и даже просто намазываю на хлеб. И знаете что? Он не только безумно вкусный, но и невероятно полезный для здоровья, красоты и вашей кожи! Этот чудо-соус — настоящая витаминная кладовая. В нем столько полезных веществ, что просто диву даешься! Шпинатная основа в сочетании с ароматной зеленью, полезными тыквенными семечками и оливковым маслом создает неповторимый вкус и дарит заряд энергии на весь день.

Готовится он проще простого: берем свежий шпинат (50 г), добавляем сочную петрушку или кинзу (15 г) — что больше нравится. К ним отправляем тыквенные семечки (55 г), заливаем оливковым маслом (70 мл). Для пикантности добавляем зубчик чесночка, сок половинки лимона, солим и перчим по вкусу.

Все это богатство отправляем в блендер и взбиваем до однородности. Вот и весь секрет! Такой соус не только украсит любое блюдо, но и сделает ваш рацион более здоровым. Попробуйте — и он станет вашим любимым дополнением к обеду! А кожа после такого витаминного коктейля просто сияет — проверено на себе!

