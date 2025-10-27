Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 11:15

Подаю его ко всем салатам, мясу и даже просто намазываю на хлеб: вкуснейший соус готовится за 5 минут и делает кожу чистой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот зеленый соус стал моим фаворитом — теперь я подаю его ко всем салатам, мясу и даже просто намазываю на хлеб. И знаете что? Он не только безумно вкусный, но и невероятно полезный для здоровья, красоты и вашей кожи! Этот чудо-соус — настоящая витаминная кладовая. В нем столько полезных веществ, что просто диву даешься! Шпинатная основа в сочетании с ароматной зеленью, полезными тыквенными семечками и оливковым маслом создает неповторимый вкус и дарит заряд энергии на весь день.

Готовится он проще простого: берем свежий шпинат (50 г), добавляем сочную петрушку или кинзу (15 г) — что больше нравится. К ним отправляем тыквенные семечки (55 г), заливаем оливковым маслом (70 мл). Для пикантности добавляем зубчик чесночка, сок половинки лимона, солим и перчим по вкусу.

Все это богатство отправляем в блендер и взбиваем до однородности. Вот и весь секрет! Такой соус не только украсит любое блюдо, но и сделает ваш рацион более здоровым. Попробуйте — и он станет вашим любимым дополнением к обеду! А кожа после такого витаминного коктейля просто сияет — проверено на себе!

Ранее мы делились рецептом, который затмил надоевшие оливье и «шубу». Нарядный салат «Подсолнух» — теперь он на всех праздниках улетает первым.

Читайте также
Сырники больше не делаю. Нашла рецепт проще! Творожные рулетики-улитки с орехами и яблоками — вкусно и необычно
Общество
Сырники больше не делаю. Нашла рецепт проще! Творожные рулетики-улитки с орехами и яблоками — вкусно и необычно
Превратила обычную печень в гору деликатеса: печеночные трубочки — бюджетная закуска, которая улетает со стола первой
Общество
Превратила обычную печень в гору деликатеса: печеночные трубочки — бюджетная закуска, которая улетает со стола первой
Как топить печь, чтобы дров уходило вдвое меньше: проверенный деревенский способ с хитрой укладкой поленьев
Общество
Как топить печь, чтобы дров уходило вдвое меньше: проверенный деревенский способ с хитрой укладкой поленьев
Улетает со стола быстрее новомодных салатов: готовим слоеный шпротный салат — железобетонно понравится всем гостям
Общество
Улетает со стола быстрее новомодных салатов: готовим слоеный шпротный салат — железобетонно понравится всем гостям
Один секрет — и хрен стоит без холодильника: лучшая заготовка
Семья и жизнь
Один секрет — и хрен стоит без холодильника: лучшая заготовка
салаты
соусы
зелень
здоровье
кожа
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков раскрыл, с кем Путин планирует встретиться 27 октября
В Крыму стабилизировалась ситуация с поставками топлива
Лунный календарь для квашения капусты осенью-2025
Песков сделал заявление по украинскому плану Трампа, озвученному на Аляске
Риелтор раскрыл, кому из россиян грозит НДФЛ при продаже недвижимости
Пальчики оближешь: пряный сырный суп с чесноком всего за 30 минут
В Кремле раскрыли, чем руководствуется Россия в переговорах с США
Международная выставка «Интерполитех-2025» состоится в Москве
Погода в Москве во вторник, 28 октября: ждать ли ночных заморозков и снега
Ученые нашли несколько тысяч таинственных подводных объектов
Инсульты вытащили педофила из СИЗО: уральского растлителя отпустили домой
Под Калининградом нашли янтарь рекордного размера
В Кремле оценили слова Трампа о ядерной подлодке США у берегов России
Стали известны подробности убийства учительницы под Оренбургом
В Кремле рассказали о готовности России наладить отношения с США
В Кремле оценили влияние испытаний «Буревестника» на отношения с США
В Кремле назвали одну из главных целей разработки «Буревестника»
Песков поставил точку в истерии ЕС из-за «Буревестника»
Китай ответил Евросоюзу на введенные из-за хороших отношений с РФ санкции
Железнодорожная логистика ВСУ в Донбассе попала под удар ВС России
Дальше
Самое популярное
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато
Общество

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато

Сажаешь в ноябре — в апреле вырастает куст с красными и розовыми помпонами: не многолетник, а сказка
Общество

Сажаешь в ноябре — в апреле вырастает куст с красными и розовыми помпонами: не многолетник, а сказка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.