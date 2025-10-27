Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 04:43

Эта скумбрия стала семейной традицией: готовим к каждому празднику — простой рецепт малосольной рыбы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Эту скумбрию я впервые попробовал в детстве у бабушки в гостях, и ее нежный вкус запомнился мне навсегда. Бабушка рассказывала, что этот рецепт передался в нашей семье от прабабушки, которая готовила такую рыбу к каждому большому празднику. Теперь я продолжаю эту традицию и всегда угощаю друзей собственноручно приготовленной скумбрией.

Готовлю так: сначала размораживаю скумбрию, тщательно промываю и нарезаю на порционные кусочки. Лук нарезаю тонкими кольцами. В глубокой миске смешиваю воду с солью, добавляю уксус, растительное масло и все специи — лавровый лист, черный и душистый перец горошком. Заливаю этим маринадом рыбу, перекладывая слои луком. Накрываю тарелкой и оставляю в холодильнике ровно на сутки — бабушка всегда говорила, что это идеальное время для посола. Через 24 часа скумбрия получается в меру соленой, нежной и ароматной. Подаю ее с отварной картошкой или как самостоятельную закуску.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

