Беру стакан кефира — и выходит гора сырных палочек: рецепт для целого противня ароматной закуски

Беру стакан кефира — и выходит гора сырных палочек. Попробуйте этот рецепт! Вкус получается божественным: хрустящая сырная корочка снаружи и нежная, воздушная текстура внутри, с насыщенным сливочно-кисломолочным вкусом и ароматом свежей выпечки.

Вам понадобится: 1 стакан кефира, 200 г тертого сыра, 2 стакана муки, 1 яйцо, 1/2 ч. л. соды, щепотка соли и ваши любимые специи. Смешайте кефир с содой и дайте постоять 2 минуты, затем добавьте яйцо, соль, специи и постепенно вводите муку, замешивая упругое тесто. В конце вмешайте 150 г тертого сыра. Тесто раскатайте в пласт толщиной 1 см, нарежьте на полоски и обваляйте их в оставшемся сыре. Выпекайте на пергаменте при 200 °C 15–20 минут до золотистого цвета.

Результат действительно впечатляет — из указанных в рецепте ингредиентов получается целый противень ароматной закуски!

