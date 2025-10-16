Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 06:46

Беру стакан кефира — и выходит гора сырных палочек: рецепт для целого противня ароматной закуски

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Беру стакан кефира — и выходит гора сырных палочек. Попробуйте этот рецепт! Вкус получается божественным: хрустящая сырная корочка снаружи и нежная, воздушная текстура внутри, с насыщенным сливочно-кисломолочным вкусом и ароматом свежей выпечки.

Вам понадобится: 1 стакан кефира, 200 г тертого сыра, 2 стакана муки, 1 яйцо, 1/2 ч. л. соды, щепотка соли и ваши любимые специи. Смешайте кефир с содой и дайте постоять 2 минуты, затем добавьте яйцо, соль, специи и постепенно вводите муку, замешивая упругое тесто. В конце вмешайте 150 г тертого сыра. Тесто раскатайте в пласт толщиной 1 см, нарежьте на полоски и обваляйте их в оставшемся сыре. Выпекайте на пергаменте при 200 °C 15–20 минут до золотистого цвета.

Результат действительно впечатляет — из указанных в рецепте ингредиентов получается целый противень ароматной закуски!

Ранее стало известно, как приготовить сырные крекеры из 3 ингредиентов: обалденные снеки за 12 минут.

Дарья Иванова
Д. Иванова
