Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 05:06

Капустный пирог для ленивых: просто мешаю кефир с мукой и получаю воздушную основу за минуту

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот пирог — спасение, когда нужно накормить семью вкусной выпечкой, а времени на замес теста нет. Просто смешал ингредиенты ложкой — и через 40 минут на столе ароматный горячий пирог.

Для пирога мне понадобится: капуста (0,5 кочана), лук (1 шт.), морковь (1 шт.), вареные яйца (2 шт.), зеленый лук, соль, перец, сушеный чеснок. Для теста: кефир (400 мл), яйца (2 шт.), мука (200 г), сода (1 ч. л.), соль (0,5 ч. л.).

Лук нарезаю полукольцами, морковь тру на крупной терке. Обжариваю на сковороде до мягкости. Капусту шинкую, добавляю к овощам и тушу под крышкой 10–15 минут до мягкости. Солю, перчу, добавляю сушеный чеснок. Вареные яйца нарезаю кубиком, зеленый лук шинкую. Смешиваю остывшие овощи с яйцами и зеленью. Для теста в глубокой миске смешиваю кефир комнатной температуры с яйцами и солью. Добавляю соду (можно погасить уксусом) и постепенно ввожу муку, перемешивая венчиком до консистенции густой сметаны. Форму для выпечки смазываю маслом. Выливаю половину теста, распределяю капустную начинку и заливаю оставшимся тестом. Выпекаю в разогретой до 170 °C духовке 30–35 минут до золотистой корочки. Даю немного остыть в форме перед нарезкой.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

Читайте также
После этого рецепта магазинное сало не покупаю: готовлю сама в рассоле
Семья и жизнь
После этого рецепта магазинное сало не покупаю: готовлю сама в рассоле
Картошка-гармошка с беконом — ужин без суеты и хлопот
Семья и жизнь
Картошка-гармошка с беконом — ужин без суеты и хлопот
Приметы 10 ноября: Параскева Пятница — Льняница и Бабья Заступница
Семья и жизнь
Приметы 10 ноября: Параскева Пятница — Льняница и Бабья Заступница
Куриные бедра под чесночно-сырной шапкой: суперидея к пюре на праздник и Новый год
Общество
Куриные бедра под чесночно-сырной шапкой: суперидея к пюре на праздник и Новый год
Пирог «Стеганое одеяло»: готовим из жидкого теста — проще рецепта выпечки с начинкой не придумаешь
Общество
Пирог «Стеганое одеяло»: готовим из жидкого теста — проще рецепта выпечки с начинкой не придумаешь
еда
рецепты
пироги
капуста
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Медийный» наемник из Франции погиб в зоне СВО
Выступают за гроши и поют на русском: как сейчас живут Потап и Каменских
Туристов задержали у пирамид Гизы за попытку «голой фотосессии»
Женщину публично казнили в Мали за публикации в соцсетях
Три дрона заметили над АЭС в Бельгии
Максакова, Машков, Тарзан: кто из звезд поругался с родными из-за СВО
Ежемесячную надбавку к окладу предложили сделать для одной профессии
Внук в 41 год, личная жизнь, скандалы: где сейчас Валерия Гай Германика
Небо «захлопнулось» над двумя российскими регионами
Вспышка на Солнце «обвила» и «сожрала» гигантский протуберанец
«Мелкий театральный эффект»: Зеленского уличили в попытке повлиять на Запад
Два облака солнечной плазмы движутся к Земле
Во время интервью Зеленскому был дан «знак свыше»
Новороссийску угрожает безэкипажная атака с моря
Гороскоп 10 ноября: кому нельзя путешествовать, чьего внимания ждет семья?
«Трещины в солидарности»: Польша тревожит Украину «неудобной» политикой
Ограничения начали действовать в небе Калуги
Обязательную индексацию зарплат хотя бы раз в год могут ввести в России
«Есть лучший путь»: на Западе предложили, как можно предотвратить конфликты
Фаза Луны сегодня, 10 ноября: день смелых, рискуем и выигрываем
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.